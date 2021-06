Wyndham Hotels & Resorts estreia sua 21ª marca, Registry Collection Hotels, com o Grand Residences Riviera Cancun

A maior empresa de franquia de hotéis do mundo oferece distribuição de vendas e marketing para proprietários independentes e desenvolvedores de propriedades de luxo

PARSIPPANY, Nova Jersey, 16 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Wyndham Hotels & Resorts, maior empresa de franquia de hotéis do mundo com mais de 8.900 hotéis em quase 95 países, lançou sua 21ª marca, Registry Collection HotelsSM, adicionando uma opção de marca de luxo no portfólio de marcas em crescimento da empresa, e segue com a sua missão em tornar a viagem de hotel possível para todos.

O lançamento da Registry Collection Hotels chega em um momento em que um número crescente de proprietários de hotéis de luxo independentes estão buscando parceiros comprovados e bem-estabelecidos para ajudá-los a se recuperarem dos problemas oriundos da pandemia global. A marca Registry Collection Hotels permite que esses proprietários mantenham seu espírito independente e a individualidade da sua marca, ao mesmo tempo em que exploram a escala global da Wyndham Hotels & Resorts, juntamente com seu premiado programa de fidelidade, o Wyndham Rewards®, ajudando-os a impulsionar reservas mais diretas a um custo mais baixo de distribuição.

"À medida que o setor hoteleiro continua a se recuperar, proprietários de hotéis de luxo independentes em todo o mundo procuram nossas equipes de desenvolvimento buscando apoio em vendas, marketing e reservas sob uma marca de luxo comprovada e estabelecida", conta Geoff Ballotti, presidente e CEO da Wyndham Hotels & Resorts. "A criação da Registry Collection Hotels se deu de forma orgânica , considerando o crescente reconhecimento global do Registry como o maior programa de intercâmbio de luxo do mundo com mais de 200 resorts fracionados de luxo e a gestão bem-sucedida desse programa por nossa parceira, a Travel + Leisure Co. (anteriormente, Wyndham Destinations). A marca Registry Collection Hotels agora ocupa um espaço importante no segmento superior do portfólio da Wyndham Hotels & Resorts, o que nos permite oferecer suporte de forma bem seletiva a hoteleiros independentes em todo o mundo que atendem aos mais altos padrões de serviços e acomodações de luxo."

Exclusividade, Seleção

Imbatível para oferecer experiências incríveis em destinos espetaculares, a marca Registry Collection Hotels tem o charme individual inconfundível, realçado pelo design cuidadoso e serviço de classe mundial. Desde detalhes arquitetônicos brilhantes combinados com ambientes de serenidade em locais que fazem sonhar, cada estadia no Registry Collection Hotels deve ser tão única e inigualável quanto os próprios hotéis.

"Estamos realmente entusiasmados com o potencial renovado do setor global de viagens, lazer e lifestyle, à medida que o mundo se alegra e se reunifica após mais de um ano de isolamentos e restrições", diz Michael Brown, CEO, Travel + Leisure Co. "Especialistas e viajantes estão ansiosos para explorar novamente as experiências selecionadas e exclusivas em todo o mundo. O lançamento da Registry Collection Hotels é uma evolução natural para a Wyndham Hotels & Resorts, desenvolvendo o patrimônio icônico da marca e da rede global. Assim como a Travel + Leisure Co. a companhia de afiliações e viagens de lazer líder no mundo, que conta com cerca de 20 marcas de viagens, incluindo The Registry Collection, estamos desenhando um novo futuro para a industria global de lazer."

Estreia nas áreas brancas do Caribe mexicano

A Registry Collection Hotels inaugura o exclusivo resort emblemático da marca com 144 quartos, all-suite, o Grand Residences Riviera Cancun. Localizado em uma praia de areia branca de tirar o fôlego e a apenas alguns minutos da vila pesqueira pacífica de Puerto Morelos, o resort isolado apresenta acomodações espaçosas e convidativas no estilo campo, produtos de banho BVLGARI® e comodidades excepcionais, como uma piscina infinita à beira-mar, spa com serviço completo, academia de última geração, clube para crianças e três restaurantes gourmet. O resort é de propriedade e administrado pelo grupo de empresas do Royal Resorts®️.

Ballotti acrescenta: "O Grand Residences Riviera Cancun é um resort espetacular localizado em um local preservado em uma das praias mais desejáveis do México. Amado por viajantes do mundo todo por sua localização incrível, vistas de cartões-postais e serviço de classe mundial, não poderíamos estar mais entusiasmados com o lançamento da Registry Collection Hotels com um dos principais desenvolvedores da região e um cliente de longa data da Travel + Leisure Co., Dr. Kemil A. Rizk."

"A partir do primeiro dia, a equipe da Wyndham se concentrou de forma integral nas necessidades de nosso resort, trabalhando em estreita colaboração com nossa equipe à medida que desenvolvemos nossa estratégia para anunciar nossa principal afiliação", diz o Dr. Rizk, presidente e CEOda Royal Resorts®. "O que valorizamos em relação a Wyndham, além de sua enorme escala e distribuição, é a apreciação pelo que torna o Grand Residences Riviera Cancun único e sua paixão por garantir que nossa individualidade nunca seja comprometida. A reputação altamente valorizada da Wyndham nos orgulha de estabelecer este marco com eles e esperamos continuar a desenvolver nossa coalizão da marca."

Os hóspedes do Grand Residences Riviera Cancun desfrutam de transporte premium privado do aeroporto em cortesia e podem participar de uma ampla variedade de atividades no hotel e fora, incluindo aulas de culinária e mixologia, ioga, mergulho, passeios de bicicleta, barcos para pesca, cruzeiros de catamarãs e muito mais. O hotel está disponível para reservas a partir de hoje em www.registrycollectionhotels.com.

Aproveitando o Potencial da Wyndham

A Wyndham Hotels & Resorts têm um histórico comprovado de atendimento às necessidades de hoteleiros independentes, mais recentemente evidenciado pelo lançamento bem-sucedido e do notável crescimento contínuo de sua marca Trademark Collection® by Wyndham. Lançada pela primeira vez no verão de 2017, a marca, conhecida por sua coleção distinta de hotéis independentes midscale e upscale, desde então ampliou a sua presença em quase 75%, alcançando agora mais de 110 hotéis em um portfólio que abrange a América do Norte, Europa, Austrália e Caribe.

Por meio da Registry Collection Hotels, os hoteleiros de luxo independentes agora são capazes de manter a individualidade única de seu hotel, ao mesmo tempo em que se beneficiam do poder progressivo que vem com a participação da maior empresa de hotéis do mundo. Os proprietários recebem acesso a uma equipe experiente de profissionais de hospitalidade, bem como uma ampla gama de serviços, incluindo abastecimento estratégico, vendas globais, gestão de receitas, marketing e distribuição, suporte de operações e treinamento de melhor qualidade.

Estadias Ambiciosas com o Wyndham Rewards

A Registry Collection Hotels faz parte do Wyndham Rewards, o premiado programa de fidelidade de hóspedes da Wyndham, o qual, nos últimos três anos, foi escolhido como o programa número 1 de recompensas hoteleiras pelos leitores da USA Today. Com oportunidades de fazer estadias audaciosas em alguns dos destinos mais desejáveis do mundo, os membros podem ganhar e resgatar pontos nas estadias qualificadas de 21 marcas distintas e, ao mesmo tempo, desfrutar de uma série de vantagens disponíveis exclusivamente por meio dos vários níveis de membros do programa. O Wyndham Rewards tem mais de 87 milhões de membros inscritos em todo o mundo e é consistentemente reconhecida por sua simplicidade geral, rico portfólio de recompensas e descontos generosos.

Sobre o Grand Residences Riviera Cancun

Um afiliado da Registry Collection HotelsSM, o Grand Residences Riviera Cancun foi inaugurado em 7 de dezembro de 2013. Localizado em um enclave privado entre a cênica Riviera Maya e a agitada Cancun, este refúgio exclusivo está idealmente localizado entre a segunda maior barreira de corais do mundo e uma tranquila reserva natural. Este resort cinco estrelas estabelece um novo padrão de luxo na vida à beira-mar: suítes amplas projetadas como residências privadas, restaurantes gourmet, um spa e academia de classe mundial, serviços personalizados de praia e piscina, e muito mais. O local ideal para aventureiros ao ar livre, o Grand Residences oferece aos hóspedes experiências para a vida toda, como mergulho ao longo dos rios subterrâneos mais longos do mundo, explorando os tesouros históricos das antigas ruínas maias, ou simplesmente relaxando em quilômetros de praias de areia branca. Para compras e vida noturna, o agito da praia tropical de Cancun está a cerca de 18 quilômetros de distância. O Grand Residences é propriedade e administrada por afiliados do grupo de empresas Royal Resorts®, pioneiro no setor de turismo do Caribe mexicano, com resorts familiares à beira-mar em Cancun, Puerto Morelos e Riviera Maya. Para mais informações ou reservas, ligue para 1.855.381.4340 ou acesse www.grandresidencesrivieracancun.com.

Sobre a Registry Collection Hotels

Em qualquer destino de viagem, a Registry Collection HotelsSM alcançará você. Com design cuidadoso, serviço brilhante e atenção incomparável aos detalhes, nossos hotéis e resorts selecionados a dedo oferecem experiências incríveis em destinos espetaculares em todo o mundo. Reserve sua próxima estadia em www.registrycollectionhotels.com ou acesse www.wyndhamdevelopment.com para saber mais sobre como estamos estimulando a individualidade para proprietários e desenvolvedores de hotéis de luxo independentes em todo o mundo. A Registry Collection Hotels é afiliada, porém independente do The Registry Collection, o maior programa de intercâmbio de luxo do mundo.

Sobre a Wyndham Hotels & Resorts

A Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) é a maior empresa de franquia de hotéis do mundo em número de propriedades, com mais de 8.900 hotéis em quase 95 países em seis continentes. Por meio de sua rede de mais de 797.000 quartos atraentes para o viajante frequente, a Wyndham tem presença líder nos segmentos economicos e midscale da indústria de hospedagem. A empresa opera um portfólio de 21 marcas de hotéis, incluindo Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, Trademark Collection® e Wyndham®. A Wyndham Hotels & Resorts também é fornecedora líder de serviços de gestão de hotéis. O premiado programa de fidelidade Wyndham Rewards da empresa oferece a 87 milhões de membros inscritos a oportunidade de resgatar pontos em milhares de hotéis, resorts e casas de férias em todo o mundo. Para mais informações, visite www.wyndhamhotels.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" de acordo com o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, incluindo o acréscimo previsto de hotéis na região da Ásia-Pacífico e declarações semelhantes sobre possíveis resultados ou desempenhos futuros. Não baseie-se excessivamente nessas declarações prospectivas, pois não são garantias de resultados ou desempenho futuros, referem-se apenas a partir da data deste comunicado de imprensa e estará sujeito a inúmeros riscos e incertezas, incluindo os riscos descritos no relatório anual mais recente da Wyndham Hotels no Formulário 10-K e relatórios subsequentes apresentados à Comissão de Valores Mobiliários, qualquer uma das quais possa fazer com que os resultados ou desempenho reais sejam materialmente diferentes dos resultados futuros ou desempenho expresso ou implícito por tais declarações prospectivas. A Wyndham Hotels não tem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Wyndham Hotels & Resorts

