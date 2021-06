Wyndham Hotels & Resorts le da la bienvenida a su 21.ª marca, Registry Collection Hotels, con el Grand Residences Riviera Cancún

La empresa de franquicias hoteleras más grande del mundo ofrece ventas y distribución de marketing para propietarios y desarrolladores independientes de marcas de lujo

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo, con más de 8,900 hoteles en cerca de 95 países, presentó hace unos días su marca número 2: Registry Collection HotelsSM, con la que agrega una oferta de lujo a su creciente portafolio de marcas y avanza con su misión de hacer que hospedarse en un hotel sea posible para todos.

El lanzamiento de Registry Collection Hotels se da en un momento en que un creciente número de propietarios independientes de hoteles de lujo está buscando socios sólidos y con trayectoria que los ayude a recuperarse de los retos impuestos por la pandemia. Registry Collection Hotels le permite a estos propietarios mantener su espíritu independiente y su individualidad de marca, a la vez que aprovechan la escala global de Wyndham Hotels & Resorts junto con su galardonado programa de lealtad Wyndham Rewards®, lo que los ayuda a impulsar más reservas directas a un costo de distribución más bajo.

"A medida que la industria hotelera sigue recuperándose, propietarios independientes de hoteles de lujo de todo el mundo se han acercado a nuestros equipos de desarrollo para buscar apoyo en ventas, marketing y reservas bajo una marca de lujo con trayectoria y solidez", indicó Geoff Ballotti, presidente y CEO de Wyndham Hotels & Resorts. "La creación de Registry Collection Hotels se dio de manera orgánica dado el creciente reconocimiento global de Registry como el programa de intercambio de lujo más grande del mundo, con más de 200 resorts vacacionales de lujo de alta gama y la exitosa gestión permanente de ese programa por parte de nuestro socio Travel + Leisure Co. (antes Wyndham Destinations). Registry Collection Hotels ahora ocupa la posición más alta del portafolio de Wyndham Hotels & Resorts, lo que nos permite ofrecer soporte de manera muy selectiva a hoteleros independientes de todo el mundo que cumplen con los más altos estándares de servicio de lujo y alojamiento".

Originalidad, sublime

Seleccionados individualmente para ofrecer experiencias increíbles en destinos espectaculares, el sello distintivo de Registry Collection Hotels es lo atractivo de su inconfundible personalidad, sublime gracias a un diseño cuidadoso y un servicio de clase mundial. Desde detalles arquitectónicos extraordinarios fusionados con ambientación serena hasta lugares de ensueño, cada estadía en Registry Collection Hotels está diseñada para ser tan única e irrepetible como los mismos hoteles.

"Estamos muy emocionados por el renovado potencial de la industria global del turismo, de placer y de lifestyle, a medida que el mundo se regocija y se reúne después de más de un año de confinamientos y restricciones", expresó Michael Brown, director ejecutivo de Travel + Leisure Co. "Los expertos y los viajeros están ansiosos por volver a vivir experiencias curadas y exclusivas en todo el mundo. El lanzamiento de Registry Collection Hotels es una evolución natural para Wyndham Hotels & Resorts, que se basa en la icónica herencia de la marca y en su red global. Al igual que Travel + Leisure Co., la compañía de membresías y viajes de placer líder en el mundo, que cuenta con cerca de 20 marcas de viajes incluida The Registry Collection, estamos diseñando un nuevo futuro para la industria global del ocio".

Un debut de arena blanca en el Caribe mexicano

Registry Collection Hotels debuta con el complejo turístico insignia de la marca: el exclusivo Grand Residences Riviera Cancún de 144 habitaciones, todas suites. Ubicado en una deslumbrante playa de arena blanca a solo pasos del pacífico pueblo pesquero de Puerto Morelos, este exclusivo complejo turístico cuenta con amplias y cautivadoras habitaciones con estilo hacienda, productos de baño de BVLGARI® e instalaciones excepcionales como una piscina infinita frente al océano, spa con todos los servicios, gimnasio de última generación, club de niños y tres restaurantes gourmet. El complejo es propiedad y esta administrado por el grupo de compañías Royal Resorts®.

Ballotti agregó: "Grand Residences Riviera Cancún es un espectacular resort situado en un lugar inmaculado en una de las playas más increíbles de México. Apreciado por huéspedes de todo el mundo gracias a su inmejorable ubicación, sus paisajes de postal y un servicio de clase mundial, no podríamos estar más emocionados por lanzar Registry Collection Hotels con uno de los principales desarrolladores de la región y un cliente de hace mucho tiempo de Travel + Leisure Co., el Dr. Kemil A. Rizk".

"Desde el primer día, el equipo de Wyndham se ha enfocado de manera integral en las necesidades de nuestro resort, trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo mientras desarrollamos la estrategia para anunciar esta afiliación emblemática", afirmó el Dr. Rizk, presidente y director ejecutivo de Royal Resorts®. "Lo que valoramos de Wyndham, además de su enorme tamaño y distribución, es su reconocimiento por eso que hace que Grand Residences Riviera Cancún sea único, así como su pasión por garantizar que nuestra originalidad nunca se vea comprometida. La reputación tan apreciada que tiene Wyndham hace que nos llene de orgullo celebrar este hito con ellos, y estamos deseosos por seguir desarrollando nuestra alianza de marca".

Los huéspedes de Grand Residences Riviera Cancún disfrutan de transporte privado premium de cortesía para el aeropuerto y pueden participar en una amplia variedad de actividades dentro y fuera del complejo, incluyendo clases de cocina y coctelería, yoga, snorkeling, recorridos en bicicleta, excursiones de pesca, cruceros en catamarán y más. El hotel acepta reservaciones en www.registrycollectionhotels.com.

Desbloquear el poder de Wyndham

Wyndham Hotels & Resorts cuenta con una trayectoria comprobada de atención a las necesidades de hoteleros independientes, algo que se puede apreciar con el reciente y exitoso lanzamiento de su Trademark Collection® by Wyndham, que muestra un crecimiento sólido y sostenido. Lanzada por primera vez en el 2017, la marca, conocida por su diversa colección de hoteles independientes de escala media alta y alta, ha incrementado su presencia en casi un 75 %, llegando en la actualidad a más de 110 hoteles en un portafolio que se extiende por Norteamérica, Europa, Australia y el Caribe.

A través de Registry Collection Hotels, los propietarios independientes de hoteles de lujo ahora pueden mantener la personalidad única de su hotel, mientras se benefician del poder de la escala de ser parte de la compañía hotelera más grande del mundo. Los propietarios reciben acceso a un equipo experimentado de profesionales de la hotelería, así como a una amplia gama de servicios que incluyen suministro estratégico, ventas globales, gestión de ingresos, marketing y distribución, apoyo a operaciones y capacitaciones de alto nivel.

Estadías aspiracionales a través de Wyndham Rewards

Registry Collection Hotels forma parte de Wyndham Rewards, el galardonado programa de lealtad para huéspedes de Wyndham, que durante los últimos tres años ha sido nombrado el programa de recompensas de hoteles número uno por parte de los lectores de USA Today. Con oportunidades de estadías aspiracionales en algunos de los destinos más codiciados del mundo, los miembros pueden ganar y canjear puntos en estadías calificadas en 21 marcas diferentes, a la vez que disfrutan de una serie de beneficios disponibles exclusivamente según los diferentes niveles de membresía del programa. Wyndham Rewards cuenta con más de 87 millones de miembros afiliados en todo el mundo y es constantemente reconocido por su simplicidad, su abundante portafolio para redenciones y sus generosas recompensas.

Acerca de Grand Residences Riviera Cancún

Un asociado de Registry Collection HotelsSM, el Grand Residences Riviera Cancún de 144 All Suites hizo su debut el 7 de diciembre de 2013. Situado en un enclave privado entre la pintoresca Riviera Maya y el vibrante Cancún, este exclusivo escondite se encuentra idealmente ubicado entre la segunda barrera de arrecife más grande del mundo y una tranquila reserva natural. Este resort de cinco estrellas establece un nuevo estándar en la vida de la playa de lujo: espaciosas suites diseñadas como residencias privadas, gastronomía gourmet, un spa y salón de belleza de clase mundial, servicio personalizado en la playa y la piscina, y mucho más. El lugar ideal para los aventureros al aire libre, Grand Residences les ofrece a los huéspedes experiencias inolvidables con actividades como snorkeling por los ríos subterráneos más largos del mundo, explorar los tesoros históricos en las ruinas ancestrales de los mayas o simplemente relajarse en los kilómetros de playas de arena blanca. Para las compras y la vida nocturna, el popular Cancún, con sus playas tropicales, se encuentra a tan solo 18 kilómetros de distancia. Grand Residences es propiedad y está administrado por afiliados del grupo de compañías Royal Resorts®, pionero en la industria del turismo caribeño mexicano con resorts de playa para familias en Cancún, Puerto Morelos y Riviera Maya. Para obtener más información o solicitar reservas, llame al 1.855.381.4340 o visite www.grandresidencesrivieracancun.com.

Acerca de Registry Collection Hotels

Sumérjase en sus viajes y deje que Registry Collection HotelsSM lo encuentre ahí. Con un cuidadoso diseño, un excelente servicio y una atención a los detalles insuperable, nuestros hoteles y resorts seleccionados individualmente ofrecen experiencias increíbles en destinos espectaculares en todo el mundo. Reserve su próxima estadía en www.registrycollectionhotels.com o visite www.wyndhamdevelopment.com para obtener más información sobre cómo estamos haciendo elevando la individualidad de los propietarios y desarrolladores de hoteles de lujo independientes de todo el mundo. Los hoteles Registry Collection están afiliados pero separados de The Registry Collection, el programa de intercambio de lujo más grande del mundo.

Acerca de Wyndham Hotels & Resorts

Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) es la compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo por cantidad de propiedades, con más de 8,900 hoteles en casi 95 países en seis continentes. A través de su red de más de 797,000 habitaciones atractivas para el viajero cotidiano, Wyndham cuenta con una presencia líder en los segmentos económico y de escala media de la industria de la hospitalidad. La compañía opera un portafolio de 21 marcas hoteleras como Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, Trademark Collection® y Wyndham®. Wyndham Hotels & Resorts también es un proveedor líder de servicios de administración hotelera. El galardonado programa de lealtad Wyndham Rewards les ofrece a 87 millones de miembros afiliados la oportunidad de canjear puntos en miles de hoteles, resorts y alquileres vacacionales en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.wyndhamhotels.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" de acuerdo con leyes federales de valores de los Estados Unidos, incluyendo la incorporación esperada de hoteles dentro de la región de Asia Pacífico y declaraciones similares con respecto a posibles resultados o desempeño futuros. Se le advierte no depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que no son garantías de resultados o desempeño futuros, se refieren exclusivamente a la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, incluyendo los riesgos descritos en el informe anual más reciente de Wyndham Hotels en el Formulario 10-K y los informes subsiguientes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados o el desempeño reales sean sustancialmente diferentes de los resultados o el desempeño futuros expresados o implicados en dichas declaraciones prospectivas. Salvo que la ley así lo exija, Wyndham Hotels no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de las declaraciones prospectivas, bien sea como consecuencia de información nueva, eventos futuros o cualquier otro factor.

SOURCE Wyndham Hotels & Resorts