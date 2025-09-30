Wznieś swoją aktywność na wyższy poziom: seria HUAWEI WATCH GT 6 prezentuje ponad 100 000 spersonalizowanych tarcz zegarka, łącząc sport, styl i indywidualność

PARYŻ, 30 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Po światowej premierze 19 września seria HUAWEI WATCH GT 6 rewolucjonizuje rynek urządzeń do noszenia, oferując ogromną kolekcję ponad 100 000 tarcz zegarka stworzonych z myślą o codziennych sportowcach. Te wyjątkowe projekty łączą nowoczesne funkcje monitorowania zdrowia z inspirującym designem, dając użytkownikom możliwość dopasowania zegarka do własnych pasji i potrzeb - z udziałem uznanych projektantów OZ, S.P. i Saint On.

Wyraź siebie na nowo

The HUAWEI WATCH GT 6 Series, shown with a selection of its customizable watch faces.

Dzięki ponad 100 000 tarcz zegarka i 17,5 milionom aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie sklep HUAWEI Watch Face Store zapewnia nieograniczone możliwości personalizacji. Każde spojrzenie na nadgarstek może inspirować - łącząc monitorowanie tętna i kroków z wizualizacjami dopasowanymi do twojego stylu życia. Niezależnie od tego, czy biegniesz przez miasto, czy zdobywasz górskie szlaki, tarcze te redefiniują pojęcie indywidualnego stylu.

Trening z charakterem

Wszystkie tarcze oparte są na systemie HUAWEI TruSense z wielotorową ścieżką optyczną, oferując precyzyjne dane klasy medycznej w czasie rzeczywistym. Dla biegaczy przygotowano tarczę Sports Numbers, wyróżniającą się wyraźnymi żółtymi cyframi, dynamicznymi ikonami przedstawiającymi ślady stóp i wizualizacjami pracy serca, które wprowadzają do treningu elementy rywalizacji. Z kolei rowerzyści pokochają tarczę RIDE - centralna sylwetka i złoty pasek postępu przejrzyście pokazują dystans i spalone kalorie, prezentując dane w wygodny i stylowy sposób.

Dopasowane do każdej przygody

Tarcze stworzone dla konkretnych aktywności sportowych wynoszą treningi na zupełnie nowy poziom. Landscape Walk oczaruje amatorów pieszych wędrówek realistycznym, trójwymiarowym widokiem gór, jednocześnie informując o wysokości oraz godzinach wschodu i zachodu słońca, co przyczynia się do bezpieczeństwa i atrakcyjności wypraw. Dla profesjonalistów stworzono tarczę Roam the Four Seas - z unikatową fakturą globu i eleganckim biznesowym odcieniem błękitu. Czas wyświetlany jest za pomocą klasycznych wskazówek, a wokół znajdują się wszystkie kluczowe dane: dzień, data i poziom baterii w górnej części, spalone kalorie po lewej stronie tarczy, tętno po prawej, pogoda, kroki i dystans w dolnej części. Wszystko to w projektach przygotowanych przez międzynarodowych twórców, które łączą naukową precyzję z artystyczną estetyką.

Ekskluzywna oferta VIP

Do 26 października 2025 r.[1] właściciele zegarków serii HUAWEI WATCH GT 6, którzy sparują urządzenie z aplikacją HUAWEI Health, mogą skorzystać z 50% zniżki na miesięczny i roczny pakiet VIP HUAWEI Watch Faces - oszczędzając nawet 35 euro. Wszyscy użytkownicy mogą przeglądać ponad 100 000 tarcz, zaś pakiet VIP umożliwia nieograniczone pobieranie bez opłat za każdą tarczę - od kontrastowych ekranów biegowych, przez odporne narzędzia outdoorowe, po eleganckie tarcze analogowe. Wszystkie zoptymalizowane są pod kątem zaawansowanej analizy kadencji i poziomu stresu w serii HUAWEI WATCH GT 6. To wyjątkowa okazja, by nadać swojemu zegarkowi niepowtarzalny charakter.

Wznieś swoją aktywność na wyższy poziom

Seria HUAWEI WATCH GT 6 to coś więcej niż smartwatch - to połączenie mody, funkcjonalności i indywidualności. Aby odkryć ponad 100 000 spersonalizowanych tarcz, pobierz aplikację HUAWEI Health i sparuj zegarek. Niezależnie od tego, czy bijesz własne rekordy, czy łączysz pracę z dbaniem o zdrowie, te tarcze pozwolą ci żyć aktywnie i stylowo. Nadszedł czas, aby twoja droga do lepszej formy stała się naprawdę wyjątkowa - razem z Huawei!

HUAWEI Mobile Services (HMS)

Głównym celem HUAWEI Mobile Services jest zapewnienie użytkownikom na całym świecie kompleksowej obsługi urządzeń mobilnych. Oferowane rozwiązania obejmują AppGallery, Mobile Cloud, przeglądarkę, Asystenta, Petal Ads i szereg innych aplikacji. Platforma HUAWEI Mobile Services obejmuje 440 milionów użytkowników w ponad 170 krajach, którzy czerpią korzyści z inteligentnych rozwiązań Huawei ułatwiających codzienne życie.

HMS obecnie posiada ugruntowaną pozycję w trójce najważniejszych ekosystemów mobilnych na świecie, mogąc pochwalić się ponad 7,2 mln zarejestrowanych producentów gier. Wieloplatformowy ekosystem HMS Core wyróżnia się łatwymi w obsłudze komponentami dewelopersko-funkcjonalnymi dla producentów aplikacji, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami, w tym smartfonami, smartwatchami, tabletami i inteligentnymi wyświetlaczami.

[1] Obowiązuje regulamin. Okres obowiązywania oferty może się różnić w zależności od kraju.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2784442/HUAWEI_Watch_faces.jpg