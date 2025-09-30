Wznieś swoją aktywność na wyższy poziom: seria HUAWEI WATCH GT 6 prezentuje ponad 100 000 spersonalizowanych tarcz zegarka, łącząc sport, styl i indywidualność

News provided by

Huawei Consumer Business Group

Sep 30, 2025, 10:21 ET

PARYŻ, 30 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Po światowej premierze 19 września seria HUAWEI WATCH GT 6 rewolucjonizuje rynek urządzeń do noszenia, oferując ogromną kolekcję ponad 100 000 tarcz zegarka stworzonych z myślą o codziennych sportowcach. Te wyjątkowe projekty łączą nowoczesne funkcje monitorowania zdrowia z inspirującym designem, dając użytkownikom możliwość dopasowania zegarka do własnych pasji i potrzeb - z udziałem uznanych projektantów OZ, S.P. i Saint On.

Wyraź siebie na nowo

Continue Reading
The HUAWEI WATCH GT 6 Series, shown with a selection of its customizable watch faces.
The HUAWEI WATCH GT 6 Series, shown with a selection of its customizable watch faces.

Dzięki ponad 100 000 tarcz zegarka i 17,5 milionom aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie sklep HUAWEI Watch Face Store zapewnia nieograniczone możliwości personalizacji. Każde spojrzenie na nadgarstek może inspirować - łącząc monitorowanie tętna i kroków z wizualizacjami dopasowanymi do twojego stylu życia. Niezależnie od tego, czy biegniesz przez miasto, czy zdobywasz górskie szlaki, tarcze te redefiniują pojęcie indywidualnego stylu.

Trening z charakterem

Wszystkie tarcze oparte są na systemie HUAWEI TruSense z wielotorową ścieżką optyczną, oferując precyzyjne dane klasy medycznej w czasie rzeczywistym. Dla biegaczy przygotowano tarczę Sports Numbers, wyróżniającą się wyraźnymi żółtymi cyframi, dynamicznymi ikonami przedstawiającymi ślady stóp i wizualizacjami pracy serca, które wprowadzają do treningu elementy rywalizacji. Z kolei rowerzyści pokochają tarczę RIDE - centralna sylwetka i złoty pasek postępu przejrzyście pokazują dystans i spalone kalorie, prezentując dane w wygodny i stylowy sposób.

Dopasowane do każdej przygody

Tarcze stworzone dla konkretnych aktywności sportowych wynoszą treningi na zupełnie nowy poziom. Landscape Walk oczaruje amatorów pieszych wędrówek realistycznym, trójwymiarowym widokiem gór, jednocześnie informując o wysokości oraz godzinach wschodu i zachodu słońca, co przyczynia się do bezpieczeństwa i atrakcyjności wypraw. Dla profesjonalistów stworzono tarczę Roam the Four Seas - z unikatową fakturą globu i eleganckim biznesowym odcieniem błękitu. Czas wyświetlany jest za pomocą klasycznych wskazówek, a wokół znajdują się wszystkie kluczowe dane: dzień, data i poziom baterii w górnej części, spalone kalorie po lewej stronie tarczy, tętno po prawej, pogoda, kroki i dystans w dolnej części. Wszystko to w projektach przygotowanych przez międzynarodowych twórców, które łączą naukową precyzję z artystyczną estetyką.

Ekskluzywna oferta VIP

Do 26 października 2025 r.[1] właściciele zegarków serii HUAWEI WATCH GT 6, którzy sparują urządzenie z aplikacją HUAWEI Health, mogą skorzystać z 50% zniżki na miesięczny i roczny pakiet VIP HUAWEI Watch Faces - oszczędzając nawet 35 euro. Wszyscy użytkownicy mogą przeglądać ponad 100 000 tarcz, zaś pakiet VIP umożliwia nieograniczone pobieranie bez opłat za każdą tarczę - od kontrastowych ekranów biegowych, przez odporne narzędzia outdoorowe, po eleganckie tarcze analogowe. Wszystkie zoptymalizowane są pod kątem zaawansowanej analizy kadencji i poziomu stresu w serii HUAWEI WATCH GT 6. To wyjątkowa okazja, by nadać swojemu zegarkowi niepowtarzalny charakter.

Wznieś swoją aktywność na wyższy poziom

Seria HUAWEI WATCH GT 6 to coś więcej niż smartwatch - to połączenie mody, funkcjonalności i indywidualności. Aby odkryć ponad 100 000 spersonalizowanych tarcz, pobierz aplikację HUAWEI Health i sparuj zegarek. Niezależnie od tego, czy bijesz własne rekordy, czy łączysz pracę z dbaniem o zdrowie, te tarcze pozwolą ci żyć aktywnie i stylowo. Nadszedł czas, aby twoja droga do lepszej formy stała się naprawdę wyjątkowa - razem z Huawei!

HUAWEI Mobile Services (HMS) 

Głównym celem HUAWEI Mobile Services jest zapewnienie użytkownikom na całym świecie kompleksowej obsługi urządzeń mobilnych. Oferowane rozwiązania obejmują AppGallery, Mobile Cloud, przeglądarkę, Asystenta, Petal Ads i szereg innych aplikacji. Platforma HUAWEI Mobile Services obejmuje 440 milionów użytkowników w ponad 170 krajach, którzy czerpią korzyści z inteligentnych rozwiązań Huawei ułatwiających codzienne życie.

HMS obecnie posiada ugruntowaną pozycję w trójce najważniejszych ekosystemów mobilnych na świecie, mogąc pochwalić się ponad 7,2 mln zarejestrowanych producentów gier. Wieloplatformowy ekosystem HMS Core wyróżnia się łatwymi w obsłudze komponentami dewelopersko-funkcjonalnymi dla producentów aplikacji, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami, w tym smartfonami, smartwatchami, tabletami i inteligentnymi wyświetlaczami.

[1] Obowiązuje regulamin. Okres obowiązywania oferty może się różnić w zależności od kraju.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2784442/HUAWEI_Watch_faces.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Pozvedněte svůj aktivní styl: Hodinky HUAWEI WATCH GT 6 přinášejí přes 100.000 nastavitelných variant ciferníků spojujících sport, styl a individualitu

Pozvedněte svůj aktivní styl: Hodinky HUAWEI WATCH GT 6 přinášejí přes 100.000 nastavitelných variant ciferníků spojujících sport, styl a individualitu

Po svém globálním debutu 19. září přináší řada hodinek HUAWEI WATCH GT 6 další revoluci ve světě nositelných technologií s rozsáhlou kolekcí...
Huawei bietet Designern weltweit die Möglichkeit, mit über 100 000 Watchfaces die Brillanz von Wearables zu gestalten

Huawei bietet Designern weltweit die Möglichkeit, mit über 100 000 Watchfaces die Brillanz von Wearables zu gestalten

Huawei, das in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit einem Wachstum von 11,7 % gegenüber dem Vorjahr[1] einen beeindruckenden Weltmarktanteil von...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

News Releases in Similar Topics