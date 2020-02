XCMG assure la livraison de centaines de produits malgré l'épidémie de COVID-19

« XCMG a coordonné l'ensemble de notre chaîne logistique pour assurer la production dans toutes les usines. Il n'y a eu jusqu'ici aucun retard dans la livraison des commandes depuis l'émergence du virus », a déclaré Liu Jiansen, président adjoint de XCMG et directeur général de la XCMG Import and Export Company.

XCMG a repris officiellement ses activités le 10 février et a soutenu ses fournisseurs pour relancer la fabrication des principaux moteurs et pièces détachées sous des conditions sures et efficaces. Au 22 février, 90 % des principaux fournisseurs de XCMG avaient repris leur travail.

Pour les fournisseurs en dehors de la province de Jiangsu, XCMG a collaboré avec des administration locales et divers départements de production et de logistique pour assurer un transport en temps opportun conforme aux protocoles rigoureux de prévention et de contrôle de l'épidémie. La plateforme de chaîne logistique de XCMG a aidé 265 entreprises de commerce et de stockage, de fabrication et de logistique à Xuzhou.

Le 13 février, XCMG a émis le premier prêt de contrôle de l'épidémie dans la province de Jiangsu, levant plus de 300 millions de yuans (42,79 millions USD) pour soutenir les petites entreprises de propriété privée dans sa chaîne logistique.

La XCMG Finance Company a également ouvert un canal vert pour les transactions liées à l'épidémie. Au 19 février, la société avait fourni 466 millions de yuans (66,46 millions USD) de crédit spécial aux entreprises membres et aux partenaires de la chaîne industrielle.

Confrontés aux défis soudains de l'épidémie de Covid-19, les employés de XCMG à l'étranger se sont efforcés d'étendre les marchés étrangers et de remporter des commandes tout en contribuant des fournitures médicales telles que des masques chirurgicaux et des combinaisons de protection pour faciliter la reprise du travail et assurer la livraison des commandes en temps opportun.

Avec un réseau mondial établi de vente et de service constitué de plus de 300 concessionnaires, 40 bureaux à l'étranger et 40 centres majeurs de pièces détachées, XCMG, un grand exportateur dans l'industrie de la machinerie de construction, soutient des projets de construction majeurs dans le monde avec comme mission partagée de rendre le monde meilleur pour tous.

XCMG est un fabricant multinational de machinerie lourde riche de 77 ans d'histoire. La société occupe actuellement la sixième place du classement mondial du secteur de la machinerie de construction. Elle exporte ses produits dans plus de 183 pays et régions du monde.

