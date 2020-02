XCMG stellt die Lieferung von Hunderten von Produkten trotz COVID-19-Ausbruch sicher

XUZHOU, China, 28. Februar 2020 /PRNewswire/ -- XCMG hat am 24. Februar mehrere Aufträge von Xuzhou (China) an Kunden im Ausland versandt. Die Ladung mit XCMG-Produkten, die insgesamt Hunderte von Equipment-Sätzen mit Kranen, Baggern, Ladern, Straßenplaniergeräten, Walzen und Muldenkippern umfasst, wird auf dem Seeweg an ihre jeweiligen Bestimmungsorte gelangen und dort termingerecht in den kommenden Monaten eintreffen.