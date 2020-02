XCMG garante a entrega de centenas de produtos apesar do surto de COVID-19.

"A XCMG coordenou toda a nossa rede de fornecimento para assegurar a produção em todas as fábricas. Até agora, não houve atrasos na entrega de encomendas desde o surto do vírus", disse Liu Jiansen, presidente assistente da XCMG e diretor-geral da XCMG Import and Export Company.

A XCMG retomou oficialmente as operações em 10 de fevereiro e tem encorajado seus fornecedores a voltar a fabricar as principais máquinas e peças em condições seguras e eficazes. Até 22 de fevereiro, 90% dos principais fornecedores da XCMG voltaram a trabalhar.

Para os fornecedores fora da província de Jiangsu, a XCMG se coordenou com governos locais e vários departamentos de produção e logística para assegurar o transporte em tempo hábil, ao mesmo tempo em que aderiu a protocolos rigorosos de prevenção e controle de epidemias. A plataforma da rede de abastecimento da XCMG ajudou 265 empresas de comércio, armazenamento, fabricação e logística em Xuzhou.

Em 13 de fevereiro, a XCMG liberou o primeiro empréstimo de controle de surtos na província de Jiangsu, juntando mais de 300 milhões de yuans (USD 42,79 milhões) para apoiar pequenas empresas privadas da sua rede de abastecimento.

A XCMG Finance Company também criou um canal aberto para transações relacionadas com surtos. Até 19 de fevereiro, a empresa forneceu 466 milhões de yuans (USD 66,46 milhões) de crédito de ajuda especial para empresas associadas e parceiros da rede industrial.

Confrontados com os súbitos desafios do surto de Covid-19, os funcionários da XCMG no exterior não só se esforçaram para expandir os mercados estrangeiros e obter encomendas, mas também trouxeram suprimentos médicos, incluindo máscaras cirúrgicas e trajes protetores para colaborar com o retorno dos trabalhos e garantir a entrega das encomendas em tempo hábil.

Com uma rede global de vendas e serviços consagrada composta por mais de 300 distribuidoras, 40 escritórios no exterior e 40 grandes centros de peças de reposição, a XCMG, como exportadora líder da indústria de máquinas de construção, apoia grandes projetos de construção em todo o mundo com o objetivo comum de tornar o mundo melhor para todos.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional fabricante de máquinas pesadas com uma tradição de 76 anos. Atualmente ocupa a sexta posição na indústria mundial de máquinas de construção. A empresa exporta para mais de 183 países e regiões em todo o mundo.

