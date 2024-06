XCMG dévoile la série révolutionnaire G2 : une nouvelle ère de grues électriques à haut rendement pour les marchés mondiaux

XUZHOU, Chine, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Lors du 6e XCMG International Customer Festival, XCMG Crane a dévoilé sa dernière série de grues G2, comprenant le XCT130G7-1, le XCT50G5-1HEV et le XCR40_EV. L'événement a accueilli plus de 1 200 participants de plus de 60 pays et régions, offrant une vitrine exclusive de la nouvelle gamme de grues.

Les participants, en particulier ceux des marchés internationaux, ont eu l'occasion d'exploiter la série G2, ce qui leur a permis de mieux comprendre les caractéristiques de pointe de la série. La plateforme G2 est conçue avec plusieurs technologies exclusives, y compris G-ECO pour l'efficacité énergétique à cycle complet, G-ICN pour le contrôle intelligent dans tous les scénarios, G-Master pour un contrôle précis dans toutes les conditions de travail, G-Comfort pour un confort opérationnel amélioré, et G-Safe pour une sécurité et une assurance qualité complètes tout au long du cycle de vie du produit.

XCT130G7-1 : précision et puissance en synchronisation

Le modèle XCT130G7-1 a été mis en évidence pour sa synchronisation à double crochet et sa capacité à effectuer des manœuvres télescopiques à charge complexe.

Dans des environnements de construction typiques, la gestion et la réorientation efficaces des charges lourdes sont critiques et nécessitent souvent le fonctionnement synchronisé des treuils primaires et auxiliaires. Cela impose des exigences plus strictes en matière de précision et de stabilité du contrôle de la vitesse des différents actionneurs de la grue.

Dans le paysage concurrentiel des machines de construction, XCMG a annoncé l'introduction de sa technologie de contrôle composite de nouvelle génération. Cette avancée affine considérablement le contrôle de précision tout au long du cycle de fonctionnement de la grue, avec une amélioration de plus de 25 % de la précision de la distribution du circuit hydraulique. Cette précision permet des réglages de niveau millimétrique dans n'importe quelle manœuvre composite.

XCT50G5-1HEV : la polyvalence et la technologie hybride avancée

Au cours du festival, le modèle XCT50G5-1HEV a été présenté, avec un système de contrôle composite intelligent pompe-valve de pointe. Ce système augmente la maniabilité de 20 % et la fluidité des micro-mouvements de 30 %, impressionnant les opérateurs visiteurs par ses capacités exceptionnelles.

Le modèle, doté d'une configuration hybride à autonomie étendue, est équipé de trois modes opérationnels : entièrement électrique, à autonomie étendue et hybride enfichable. Avec un réservoir plein, il peut fonctionner en continu pendant 15 quarts de travail sans nécessiter de recharge, ce qui entraîne une réduction d'environ 40 % de la consommation annuelle d'énergie. Grâce aux installations de recharge, les économies d'énergie peuvent atteindre 70 %.

La conception du châssis permet aux opérateurs de basculer entre les modes à autonomie étendue et les modes entièrement électriques. En mode d'autonomie prolongée, la grue peut parcourir jusqu'à 800 km sur un réservoir plein, affichant des mesures de performance robustes. En mode purement électrique, la grue peut accélérer de 0 à 50 km/h en seulement 24 secondes, assurant ainsi une réponse opérationnelle de premier ordre.

Premier du genre : le XCR40_EV électrique

Soulignant son innovation en matière de technologie verte, XCMG a également présenté la première grue tout-terrain électrique au monde, la XCR40_EV. Lors d'un concours de lancer de bague traditionnel chinois, la grue a présenté des capacités supérieures de gestion de la charge et de télescopie.

XCMG a introduit une caractéristique révolutionnaire dans la XCR40_EV, une grue tout-terrain entièrement électrique, équipée d'une chaîne de transmission à entraînement complet intégrée qui réduit considérablement le nombre de composants électriques haute tension de 58 % par rapport aux conceptions conventionnelles. Cette innovation améliore la compatibilité avec les grues à moteur à combustion interne (ICE) traditionnelles tout en minimisant la probabilité de pannes électriques dans des environnements de construction défavorables, assurant une plus grande fiabilité et des coûts de maintenance réduits.

En tant que grue électrique pure à zéro émission, la XCR40_EV établit un équilibre entre l'énergie et l'économie. Par rapport aux modèles traditionnels dotés d'IC, il double la conversion et l'utilisation de l'énergie, augmente l'efficacité du transport de 20 % et réduit les coûts énergétiques de 63 % dans diverses conditions de travail. De plus, le modèle fonctionne à un niveau sonore inférieur de 10 à 15 dB à celui de ses homologues alimentés par ICE, ce qui réduit considérablement la fatigue du conducteur.

La grue est équipée d'une batterie de grande capacité sans entretien et d'un système intelligent de gestion de l'énergie, atteignant un taux de récupération d'énergie allant jusqu'à 30 % et permettant un fonctionnement continu jusqu'à 8 heures.

Pour plus d'informations sur les grues dévoilées, veuillez consulter le site https://www.xcmgglobal.com/solution/hoisting-machinery.htm .