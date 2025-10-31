XCMG livre la grue mobile hybride XCA60_EV à Mammoet : une étape importante pour le levage durable en Europe

KREFELD, Allemagne, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- XCMG est fière de remettre officiellement sa grue mobile hybride de pointe, la XCA60_EV, à Mammoet, la plus grande société de transport et de levage de charges lourdes au monde. Cette étape importante non seulement représente un partenariat solide entre deux leaders de l'industrie, mais reflète également un engagement commun à promouvoir l'innovation durable dans le secteur du levage à travers l'Europe.

Mammoet Adds XCMG Hybrid Mobile Crane To European Fleet

Le modèle XCA60_EV est l'une des réalisations marquantes de XCMG dans sa quête d'un avenir sans émissions. Équipée d'un système à double alimentation, la grue peut fonctionner en mode entièrement électrique jusqu'à 8 heures, tout en offrant une capacité de levage impressionnante de 60 tonnes. Son système de contrôle intelligent avancé répartit dynamiquement le couple en fonction des conditions de conduite en temps réel, ce qui permet de réduire la consommation de carburant de plus de 40 % par rapport aux modèles conventionnels.

« Cette livraison marque plus qu'une simple remise de produit, c'est un pas en avant dans la redéfinition de ce qui est possible en matière d'opérations de levage durables », a déclaré Zhen Li, président de XCMG Europe. « Nous sommes fiers de soutenir les efforts de Mammoet pour réduire l'impact environnemental et nous réjouissons de voir la grue XCA60_EV contribuer à un avenir plus propre et plus efficace. »

Alors que le développement durable occupe une place centrale dans les secteurs de la construction et du transport lourd, XCMG continue de repousser les limites de la technologie verte. Peter van Oostrom, directeur mondial des actifs chez Mammoet, a déclaré : « Mammoet est fière d'investir dans la grue XCMG XCA60_EV, qui constitue une nouvelle étape importante dans notre ambition de fournir des services de levage lourd durables au marché néerlandais et au-delà. Nous sommes impatients de la voir apporter des résultats concrets à nos clients, les aidant à réduire l'impact carbone de leurs projets, tout en améliorant leur sécurité. »

Cet investissement souligne l'engagement continu de Mammoet en faveur de l'innovation et de la durabilité dans les opérations de levage de charges lourdes dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809273/Mammoet_Adds_XCMG_Hybrid_Mobile_Crane_To_European_Fleet.jpg