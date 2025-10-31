XCMG liefert den Hybridmobilkran XCA60_EV an Mammoet: Ein Meilenstein für nachhaltiges Heben in Europa

KREFELD, Deutschland, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- XCMG ist stolz darauf, seinen hochmodernen Hybrid-Mobilkran, den XCA60_EV, offiziell an Mammoet, das weltweit größte Unternehmen für technische Schwerlasttransporte, zu übergeben. Dieser Meilenstein steht nicht nur für eine starke Partnerschaft zwischen zwei Branchenführern, sondern auch für das gemeinsame Engagement, nachhaltige Innovationen im Hebesektor in ganz Europa voranzutreiben.

Der XCA60_EV gilt als einer der Meilensteine von XCMG auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft. Der Kran hat ein Dual-Power-System und kann bis zu 8 Stunden komplett elektrisch laufen, während er eine beeindruckende Hubkraft von 60 Tonnen hat. Sein fortschrittliches intelligentes Steuersystem verteilt das Drehmoment dynamisch auf der Grundlage der Fahrbedingungen in Echtzeit, was zu einem um über 40 % niedrigeren Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Modellen führt.

„Diese Lieferung ist mehr als nur eine Produktübergabe – sie ist ein Schritt vorwärts, um neu zu definieren, was bei nachhaltigen Hebevorgängen möglich ist", sagte Zhen Li, Vorsitzender von XCMG Europe. „Wir sind stolz darauf, die Bemühungen von Mammoet zur Verringerung der Umweltbelastung zu unterstützen, und freuen uns darauf, dass der XCA60_EV zu einer saubereren und effizienteren Zukunft beiträgt."

Nachhaltigkeit gewinnt in der Bau- und Schwerlasttransportbranche zunehmend an Bedeutung und XCMG setzt sich weiterhin für die Weiterentwicklung umweltfreundlicher Technologien ein. Peter van Oostrom, Direktor für Global Assets bei Mammoet, äußerte sich wie folgt: „Mammoet ist stolz darauf, in den Kran XCMG XCA60_EV zu investieren. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem Bestreben, nachhaltige Schwerlasttransporte für den niederländischen Markt und darüber hinaus anzubieten. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie es unseren Kunden echte Ergebnisse liefert und dazu beiträgt, die Auswirkungen von Projekten auf die Umwelt zu verringern und gleichzeitig ihre Sicherheit zu erhöhen."

Diese Investition unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Mammoet für Innovation und Nachhaltigkeit bei Schwerlasttransporten weltweit.

