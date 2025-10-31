XCMG entrega la grúa móvil híbrida XCA60_EV a Mammoet: un hito para la elevación sostenible en Europa

XCMG Crane

XCMG Crane

Oct 31, 2025

KREFELD, Alemania, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- XCMG se enorgullece de entregar oficialmente su innovadora grúa móvil híbrida, la XCA60_EV, a Mammoet, la mayor empresa de ingeniería de elevación y transporte de cargas pesadas del mundo. Este hito no solo representa una sólida alianza entre dos líderes del sector, sino que también refleja un compromiso compartido para impulsar la innovación sostenible en el sector de la elevación en toda Europa.

La XCA60_EV representa uno de los logros más importantes de XCMG en su camino hacia un futuro sin emisiones. Equipada con un sistema de doble alimentación, la grúa puede operar en modo totalmente eléctrico hasta durante 8 horas, ofreciendo una impresionante capacidad de elevación de 60 toneladas. Su avanzado sistema de control inteligente distribuye el par motor de forma dinámica en función de las condiciones de conducción en tiempo real, lo que se traduce en un consumo de combustible un 40% menor en comparación con los modelos convencionales.

«Esta entrega supone mucho más que la simple entrega de un producto: es un paso adelante en la redefinición de las posibilidades en operaciones de elevación sostenibles», declaró Zhen Li, presidente de XCMG Europa. «Nos enorgullece apoyar los esfuerzos de Mammoet por reducir el impacto ambiental y esperamos que la XCA60_EV contribuya a un futuro más limpio y eficiente».

A medida que la sostenibilidad cobra protagonismo en los sectores de la construcción y el transporte pesado, XCMG continúa impulsando los límites de la tecnología verde. Peter van Oostrom, director global de Activos de Mammoet, comentó: «En Mammoet nos enorgullece invertir en la grúa XCMG XCA60_EV, un paso importante en nuestra ambición de ofrecer soluciones de elevación de cargas pesadas sostenibles en el mercado neerlandés y más allá. Esperamos que genere resultados tangibles para nuestros clientes, contribuyendo a reducir el impacto ambiental de los proyectos y aumentando su seguridad».

Esta inversión subraya el compromiso constante de Mammoet con la innovación y la sostenibilidad en las operaciones de elevación de cargas pesadas a nivel mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809273/Mammoet_Adds_XCMG_Hybrid_Mobile_Crane_To_European_Fleet.jpg

