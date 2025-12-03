XCMG liefert Hybrid-Mobilkran XCA60-EV an Mammoet: Ein Meilenstein für nachhaltiges Heben in Europa

KREFELD, Deutschland, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425), der weltweit führende Hersteller von Baumaschinen, hat seinen hochmodernen Hybrid-Mobilkran XCA60-EV offiziell an Mammoet, das weltweit größte Unternehmen für Schwerlasttransporte und -hebetechnik, übergeben. Die Lieferung ist Ausdruck einer starken Partnerschaft zwischen zwei Branchenführern und spiegelt ihr gemeinsames Engagement für die Beschleunigung nachhaltiger Innovationen im europäischen Hebezeugsektor wider.

XCMG Delivers Hybrid Mobile Crane XCA60-EV to Mammoet

Der XCA60-EV ist eine der wichtigsten Errungenschaften von XCMG auf dem Weg zu einer emissionsfreien Zukunft. Ausgestattet mit einem Dual-Power-System arbeitet der Kran bis zu acht Stunden lang im vollelektrischen Modus und bietet eine beeindruckende Hubkraft von 60 Tonnen. Sein fortschrittliches intelligentes Steuerungssystem verteilt das Drehmoment dynamisch auf der Grundlage der Echtzeit-Fahrbedingungen und reduziert den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Modellen um mehr als 40 Prozent.

„Diese Lieferung ist mehr als nur eine Produktübergabe – sie ist ein Schritt vorwärts bei der Neudefinition dessen, was im Bereich nachhaltiger Hebevorgänge möglich ist", sagte Zhen Li, Vorsitzender von XCMG Europe. „Wir sind stolz darauf, Mammoets Bemühungen zur Verringerung der Umweltbelastung zu unterstützen, und freuen uns darauf, dass der XCA60-EV zu einer saubereren und effizienteren Zukunft beiträgt."

Da Nachhaltigkeit als vorrangiges Ziel für den Bau- und Schwertransportsektor immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist XCMG Vorreiter bei Innovationen im Bereich der grünen Technologie. Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung ebnen den Weg für eine neue Generation hocheffizienter, emissionsarmer Geräte, setzen neue Maßstäbe für die Branche und beschleunigen den globalen Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft.

Peter van Oostrom, Director of Global Assets bei Mammoet, sagte: „Mammoet ist stolz darauf, in den XCMG XCA60-EV-Kran zu investieren, der einen weiteren wichtigen Schritt in unserem Bestreben darstellt, nachhaltige Schwerlasttransporte auf dem niederländischen Markt und darüber hinaus anzubieten. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie es unseren Kunden echte Ergebnisse liefert und dazu beiträgt, die Auswirkungen von Projekten auf die Umwelt zu verringern und gleichzeitig ihre Sicherheit zu erhöhen."

Durch die Zusammenarbeit mit zukunftsorientierten Branchenführern wie Mammoet stellt XCMG weiterhin seine Fähigkeit unter Beweis, innovative, marktreife Lösungen zu liefern, die den dringenden Bedarf an nachhaltigen und effizienten Abläufen decken, und festigt damit seine Rolle als wichtiger Wegbereiter für die grüne Transformation der Branche.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837372/2025_11_05_170014_037.jpg