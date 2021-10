XCMG exibe as soluções inteligentes de transporte sustentável da China na Conferência da ONU

Com o tema "transporte sustentável, desenvolvimento sustentável", a conferência se concentra nas oportunidades e desafios de vários meios de transporte para oferecer soluções específicas para o desenvolvimento sustentável do transporte global.

A cabine inteligente 5G da XCMG atraiu muita atenção na conferência com a experiência interativa, permitindo aos visitantes controlar remotamente o rolo compressor não tripulado da Xuzhou por meio de um headset de RV em tempo real.

"O headset de RV pode ajudar o operador a monitorar o ambiente circundante e os dados relacionados de qualidade do veículo e da construção, oferecendo uma solução inteligente em áreas inadequadas para operação manual, alta altitude e clima extremo", disse Lu Chuan, presidente da XCMG. "Aderindo a uma estratégia de desenvolvimento orientada para a inovação, a XCMG persiste no atendimento à construção global e aos clientes com os melhores produtos e serviços."

Devido à sua natureza relativamente fechada e solitária, o maquinário rodoviário pode ser o primeiro setor de maquinários de construção a atingir operações não tripuladas em larga escala, explicou Cui Jisheng, gerente geral da XCMG Road Machinery. E com o desenvolvimento contínuo de tecnologia da informação e IA, a construção padronizada não tripulada não está mais fora de alcance. A XCMG agora tem a maior frota de construção de estradas não tripulada do mundo e concluiu vários projetos, incluindo a manutenção da Shanghai-Nanjing Expressway.

XCMG Road Machinery participou de muitos projetos importantes de construção rodoviária domésticos e no exterior, incluindo a que quebraram recordes incluindo a Qinghai-Tibet Expressway em uma altitude de 4.500 metros, a via expressa mais longa em deserto, a Pequim-Xinjiang Expressway, a ponte mais alta do mundo, a Beipanjiang Bridge bem como a Nairobi Expressway, no Quênia, o Aeroporto Internacional Hoima, em Uganda, a maior refinaria de petróleo da África, a Dangote Refinery, na Nigéria e outras.

"Desde a gestão da cadeia de suprimentos, projeto e P&D, da fabricação até a refabricação em toda a cadeia de valor, a XCMG ajustou a estrutura, otimizou as ligações, conservou energia e reduziu as emissões. A operação da XCMG sempre foi centrada no desenvolvimento verde e sustentável, e transcendemos a tradição de lucro como o único objetivo de operação de negócios", disse Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1663067/XCMG.jpg

FONTE XCMG

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG