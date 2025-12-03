XCMG entrega la grúa móvil híbrida XCA60-EV a Mammoet: un hito para la elevación sostenible en Europa

KREFELD, Alemania, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425), fabricante líder mundial de equipos de construcción, entregó oficialmente su grúa móvil híbrida de vanguardia, la XCA60-EV, a Mammoet, la mayor empresa de ingeniería de elevación y transporte de cargas pesadas del mundo. Esta entrega marca una sólida colaboración entre dos líderes del sector y refleja su compromiso compartido de impulsar la innovación sostenible en el sector de la elevación en Europa.

La XCA60-EV representa uno de los logros clave de XCMG en su avance hacia un futuro de cero emisiones. Equipada con un sistema de doble potencia, la grúa funciona en modo totalmente eléctrico hasta ocho horas y ofrece una impresionante capacidad de elevación de 60 toneladas. Su avanzado sistema de control inteligente distribuye dinámicamente el par según las condiciones de conducción en tiempo real, lo que reduce el consumo de combustible en más de un 40 % en comparación con los modelos convencionales.

"Esta entrega marca más que una simple entrega de producto: es un paso adelante en la redefinición de las posibilidades de las operaciones de elevación sostenibles", declaró Zhen Li, presidente de XCMG Europa. "Nos enorgullece apoyar los esfuerzos de Mammoet para reducir el impacto ambiental y esperamos ver cómo el XCA60-EV contribuye a un futuro más limpio y eficiente".

A medida que la sostenibilidad se consolida como una prioridad decisiva para los sectores de la construcción y el transporte pesado, XCMG lidera la innovación en la vanguardia de la tecnología verde. La inversión sostenida de la compañía en investigación y desarrollo está allanando el camino para una nueva generación de equipos de alta eficiencia y bajas emisiones, estableciendo nuevos referentes para la industria y acelerando la transición global hacia un futuro más sostenible.

Peter van Oostrom, director de activos globales de Mammoet, afirmó: "Mammoet se enorgullece de invertir en la grúa XCMG XCA60-EV, lo que supone otro paso importante en nuestra ambición de ofrecer servicios de elevación pesada sostenibles al mercado holandés y más allá. Esperamos ver resultados tangibles para nuestros clientes, ayudando a reducir el impacto de carbono de los proyectos y, al mismo tiempo, mejorando su seguridad".

A través de colaboraciones con líderes de la industria con visión de futuro como Mammoet, XCMG continúa demostrando su capacidad para brindar soluciones de vanguardia listas para el mercado que satisfacen la demanda urgente de operaciones sostenibles y eficientes, consolidando su papel como un facilitador clave de la transformación verde de la industria.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837372/2025_11_05_170014_037.jpg