XCMG livre la grue mobile hybride XCA60-EV à Mammoet : une étape importante pour le levage durable en Europe

KREFELD, Allemagne, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE : 000425), premier fabricant mondial d'équipements de construction, a officiellement remis sa grue mobile hybride de pointe, la XCA60-EV, à Mammoet, la plus grande entreprise de transport et de levage de charges lourdes au monde. Cette livraison marque un partenariat solide entre deux leaders de l'industrie et reflète leur engagement commun à accélérer l'innovation durable dans le secteur de l'élévation en Europe.

XCMG Delivers Hybrid Mobile Crane XCA60-EV to Mammoet

La XCA60-EV représente l'une des principales réalisations de XCMG dans sa quête d'un avenir sans émissions. Équipée d'un système à double alimentation, la grue fonctionne en mode entièrement électrique jusqu'à huit heures, et offre une impressionnante capacité de levage de 60 tonnes. Son système de contrôle intelligent avancé répartit dynamiquement le couple en fonction des conditions de conduite en temps réel, permettant ainsi de réduire la consommation de carburant de plus de 40 % par rapport aux modèles conventionnels.

« Cette livraison marque plus qu'une simple remise de produit, elle représente un pas en avant dans la redéfinition des possibles en matière d'opérations de levage durables », a déclaré Zhen Li, président de XCMG Europe. « Nous sommes fiers de soutenir les efforts de Mammoet pour réduire l'impact environnemental et nous réjouissons de voir la grue XCA60-EV contribuer à un avenir plus propre et plus efficace ».

Alors que le développement durable s'affirme comme une priorité essentielle pour les secteurs de la construction et du transport lourd, XCMG est le fer de lance de l'innovation à la frontière de la technologie verte. L'investissement soutenu de l'entreprise dans la recherche et le développement ouvre la voie à une nouvelle génération d'équipements à haut rendement et à faibles émissions, établissant de nouvelles références pour l'industrie et accélérant la transition mondiale vers un avenir plus durable.

Peter van Oostrom, directeur des actifs mondiaux chez Mammoet, a déclaré : « Mammoet est fier d'investir dans la grue XCMG XCA60-EV, qui constitue une nouvelle étape importante dans notre ambition de fournir des services de levage lourd durables au marché néerlandais et au-delà. Nous sommes impatients de la voir apporter des résultats concrets à nos clients, les aidant à réduire l'impact carbone de leurs projets, tout en améliorant leur sécurité ».

En collaborant avec des leaders industriels avant-gardistes comme Mammoet, XCMG continue de démontrer sa capacité à fournir des solutions de pointe, prêtes à être commercialisées, qui répondent à la demande urgente d'opérations durables et efficaces, renforçant ainsi son rôle de catalyseur de la transformation écologique de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2837372/2025_11_05_170014_037.jpg