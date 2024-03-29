XCMG Machinery борется с глобальным дефицитом талантов в сфере строительного оборудования

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XCMG Machinery

29 Mar, 2024, 14:37 ET

СЮЙЧЖОУ, Китай, 29 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- В рамках стратегической борьбы с растущей нехваткой талантов в сфере строительного оборудования компания XCMG Machinery (SHE:000425, «XCMG») запустила обширную программу перекрестного обучения для своих сотрудников из глобальной штаб-квартиры XCMG. Эта инициатива направлена на повышение комплексных навыков управления проектами среди более чем 1000 сотрудников, предлагающих такие услуги, как профилактическое обслуживание, а также консультации в области оборудования и техники. Программа значительно снижает давление на подрядчиков из-за отсутствия опытных операторов.

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XCMG Machinery Tackles Global Talent Shortage in the Construction Equipment Industry.
XCMG Machinery Tackles Global Talent Shortage in the Construction Equipment Industry.

Во всем мире строительный сектор испытывает все большую нагрузку из-за значительной нехватки квалифицированной рабочей силы, что особенно остро стоит в странах с развитой инфраструктурой, включая США и Канаду, а также в развивающихся странах, где наблюдается быстрая урбанизация, таких как Индия и ЮАР. XCMG признает жизненно важное значение наличия высококвалифицированной и ориентированной на обслуживание рабочей силы для поддержки подрядчиков и строителей в их стремлении к эффективным процессам строительства. Чтобы решить эту проблему, компания XCMG провела обширную серию учебных занятий по обслуживанию, направленных на ключевые международные рынки, с целью повышения навыков и знаний своего обслуживающего персонала.

Компания XCMG добилась значительных успехов в своих международных усилиях по обучению, организовав более 300 занятий, которые охватывают более 1300 часов и в которых участвуют участники из более чем 30 стран, в общей сложности около 2000 человек. Глобальная штаб-квартира компании, используя свои обширные глобальные ресурсы в области исследований и разработок, производства и тестирования, разрабатывает индивидуальные инициативы по обучению, которые настроены на конкретные потребности местных рынков. Эти инициативы были реализованы в различных регионах, включая Юго-Восточную Азию, Центральную Азию, Индонезию и ЮАР, где они получили отличные отзывы от стажеров из разных стран.

Программа направлена на сочетание теоретических знаний с практическим применением, предлагая участникам возможность участвовать в симулированных упражнениях, которые охватывают целый ряд ситуаций, таких как эксплуатация и техническое обслуживание. Она превращает передовые линии производства в учебные среды, направляя стажеров через мастерские, зоны тестирования продуктов и области, посвященные техническому обслуживанию. Пройдя фундаментальную подготовку по механике, гидравлике и электрике, международный обслуживающий персонал заметно улучшил свой опыт, повысив способность справляться с различными проблемами технического ремонта и поддержки. Кроме того, были проведены комплексные и углубленные учебные занятия по эксплуатации и техническому обслуживанию различных продуктов, позволяющие участникам быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и сводить к минимуму время простоя клиентов.

Компания XCMG расширила свои сервисные возможности, выйдя за рамки обычного ремонта оборудования и технической поддержки, включив консультации по профилактическому техническому обслуживанию и расширив спектр предоставляемых услуг. Эта улучшенная модель обслуживания повышает как качество обслуживания, так и конкурентоспособность нашей сервисной команды.

Технический колледж строительной техники Сюйчжоу предлагает практический опыт обучения, где члены его команды анализируют и изучают оборудование на месте и обучаются с помощью тренажеров и реальных машин, чтобы быстро и качественно адаптироваться к новым продуктам и технологиям. Своевременные и стратегические рекламные мероприятия для новых продуктов, представленных на международном уровне, позволяют команде предлагать индивидуальные услуги по модернизации и адаптации, что еще больше повышает удовлетворенность клиентов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2375224/XCMG_Machinery.jpg

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