XCMG Machinery podejmuje walkę z ogólnoświatowym niedoborem uzdolnionych pracowników w branży sprzętu budowlanego

XUZHOU, Chiny, 29 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Poprzez podjęcie strategicznych działań, mających na celu przeciwdziałanie rosnącemu niedoborowi uzdolnionych pracowników w ogólnoświatowym przemyśle sprzętu budowlanego, firma XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG") zainicjowała szeroko zakrojony program szkoleń przekrojowych dla swoich pracowników zatrudnionych w światowej centrali XCMG. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie wszechstronnych kompetencji w zakresie zarządzania projektami wśród ponad 1000 pracowników, oferując usługi takie jak konserwacja zapobiegawcza oraz konsultacje sprzętowe i techniczne. Realizacja programu znacząco zmniejsza presję wywieraną na wykonawców w związku z brakiem doświadczonych operatorów.

Sektor budowlany na całym świecie znajduje się pod coraz większym naciskiem ze względu na znaczny niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, co jest wyzwaniem szczególnie dotkliwym w krajach charakteryzujących się zaawansowaną infrastrukturą, w tym w USA i Kanadzie, a także w państwach rozwijających się, doświadczających dynamicznej urbanizacji, takich jak Indie i RPA. Koncern XCMG dostrzega fundamentalne znaczenie dysponowania wysoko wykwalifikowanymi i zorientowanymi na usługi pracownikami, którzy wspierają wykonawców i inwestorów w ich dążeniu do zapewnienia wydajnych procesów budowlanych. Wychodząc temu naprzeciw, firma prowadzi szeroko zakrojoną serię szkoleń serwisowych skierowanych na kluczowe rynki międzynarodowe, których celem jest podniesienie umiejętności i pogłębienie wiedzy personelu serwisowego.

Spółka XCMG odnotowała znaczące postępy w zakresie szkoleń międzynarodowych, przeprowadzając ponad 300 specjalistycznych sesji trwających ponad 1300 godzin, w których wzięli udział uczestnicy z ponad 30 krajów, w sumie prawie 2000 osób. Międzynarodowa centrala biznesowa spółki, czerpiąc ze swoich rozległych światowych zasobów w zakresie badań i rozwoju, produkcji i testowania, opracowuje indywidualne inicjatywy szkoleniowe, które są precyzyjnie dostosowane do specyficznych wymagań rynków lokalnych. Rozwiązania te zostały wdrożone w różnych regionach, w tym w Azji Południowo-Wschodniej, Azji Środkowej, Indonezji i RPA, gdzie otrzymały znakomite opinie od międzynarodowych uczestników szkoleń.

Głównym celem programu jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym zastosowaniem, oferując uczestnikom możliwość udziału w symulowanych ćwiczeniach obejmujących wiele sytuacji, takich jak obsługa i konserwacja. Kurs przekształca linie produkcyjne w środowiska edukacyjne, prowadząc uczestników przez warsztaty, strefy testowania produktów i obszary poświęcone konserwacji operacyjnej. Podczas podstawowego szkolenia z zakresu mechaniki, hydrauliki i elektryki, międzynarodowy personel serwisowy znacznie poszerzył swoją wiedzę specjalistyczną, zwiększając tym samym umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami związanymi z naprawami oraz wsparciem technicznym. Zapewnione zostały również kompleksowe i dogłębne sesje szkoleniowe w zakresie obsługi i konserwacji różnych produktów, dzięki czemu uczestnicy są przygotowani do szybkiego reagowania na sytuacje awaryjne i minimalizowania przestojów u klientów.

Spółka XCMG udoskonaliła swoje możliwości serwisowe, wykraczając poza konwencjonalną naprawę sprzętu i wsparcie techniczne, włączając konsultacje w zakresie konserwacji zapobiegawczej, tym samym wzbogacając zakres świadczonych usług. Dzięki takiemu udoskonalonemu modelowi serwisowemu wzrasta zarówno jakość usług, jak i konkurencyjność pracowników obsługi.

Akademia Techniki Maszyn Budowlanych Xuzhou oferuje praktyczne szkolenia, podczas których członkowie zespołu analizują i badają sprzęt na miejscu oraz przechodzą treningi na symulatorach i rzeczywistych maszynach, aby szybko i sprawnie dostosować się do nowych produktów i technologii. Strategiczne i prowadzone w odpowiednim czasie działania promocyjne dotyczące nowo wprowadzanych na rynek międzynarodowy produktów umożliwiają zespołowi oferowanie dostosowanych do potrzeb usług modernizacji i adaptacji, co dodatkowo zwiększa zadowolenie klientów.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2375224/XCMG_Machinery.jpg