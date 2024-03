XCMG Machinery s'attaque à la pénurie mondiale de talents dans l'industrie du matériel de construction

XUZHOU, Chine, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à remédier à la pénurie croissante de talents dans l'industrie mondiale des équipements de construction, XCMG Machinery (SHE:000425, « XCMG ») a lancé un vaste programme de formation polyvalente pour ses employés du siège social mondial de XCMG. Cette initiative vise à améliorer les compétences en matière de gestion de projets globaux de plus de 1 000 membres du personnel, en offrant des services tels que la maintenance préventive, l'équipement et les consultations techniques. Le programme allège considérablement la pression exercée sur les sous-traitants en raison du manque d'opérateurs expérimentés.

À l'échelle mondiale, le secteur de la construction est soumis à des pressions croissantes en raison d'un manque important de main-d'œuvre qualifiée, un défi particulièrement difficile dans les pays dotés d'infrastructures de pointe, notamment les États-Unis et le Canada, ainsi que dans les pays en développement qui connaissent une urbanisation rapide, comme l'Inde et l'Afrique du Sud. XCMG reconnaît l'importance vitale d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et orientée vers le service pour soutenir les sous-traitants et les constructeurs dans leur quête de processus de construction efficaces. Pour y remédier, XCMG a mis en place une vaste série de sessions de formation sur les services destinés aux principaux marchés internationaux, dans le but d'améliorer les compétences et les connaissances de son personnel de service.

XCMG a fait des progrès remarquables dans ses efforts de formation internationaux, ayant organisé plus de 300 sessions qui s'étendent sur plus de 1 300 heures et impliquent des participants de plus de 30 pays, totalisant près de 2 000 personnes. Le siège social mondial de l'entreprise, qui utilise ses vastes ressources mondiales en R&D, production et tests, développe des initiatives de formation sur mesure qui sont parfaitement adaptées aux exigences spécifiques des marchés locaux. Ces initiatives ont été mises en œuvre dans diverses régions, notamment en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, en Indonésie et en Afrique du Sud, où elles ont reçu des commentaires exceptionnels de la part des stagiaires internationaux.

Le programme se concentre sur la combinaison de connaissances théoriques et d'applications pratiques, offrant aux participants la possibilité de s'engager dans des exercices simulés qui couvrent un éventail de situations, telles que l'exploitation et la maintenance. Il transforme les premières lignes de production en environnements d'apprentissage, en guidant les stagiaires à travers des ateliers, des zones de test de produits et des zones dédiées à la maintenance opérationnelle. En suivant une formation fondamentale en mécanique, en hydraulique et en électrique, son personnel de service international a considérablement amélioré son expertise, renforçant ainsi sa capacité à gérer divers défis en matière de réparation et d'assistance technique. En outre, des sessions de formation complètes et approfondies sur l'exploitation et la maintenance de divers produits ont été fournies, permettant aux participants de répondre rapidement aux urgences et de minimiser les temps d'arrêt des clients.

XCMG a fait évoluer ses capacités de service au-delà de la réparation conventionnelle des équipements et de l'assistance technique en intégrant des consultations sur l'amélioration de la maintenance préventive, enrichissant ainsi la variété des services fournis. Ce modèle de service amélioré stimule à la fois la qualité du service et les prouesses concurrentielles de notre équipe de service.

Le collège de techniciens de Xuzhou Construction Machinery offre une expérience d'apprentissage pratique où les membres de son équipe dissèquent et étudient l'équipement sur place et s'entraînent avec des simulateurs et des machines réelles pour s'adapter rapidement et efficacement aux nouveaux produits et technologies. Ses activités promotionnelles opportunes et stratégiques pour les produits nouvellement introduits à l'échelle internationale permettent à l'équipe d'offrir des services personnalisés de mise à niveau et d'adaptation, ce qui améliore encore la satisfaction des clients.