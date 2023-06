XCMG Machinery konsolidiert die drei besten Ranglisten in der Yellow Table der KHL Group und führt den chinesischen OEM-Markt an

XUZHOU, China, 6. Juni 2023 /PRNewswire/-- XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425) hat in der jüngsten Yellow Table des International Construction Magazine, einer Tochtergesellschaft des globalen Baumedienunternehmens KHL Group, den dritten Platz unter den Erstausrüstern (OEMs) weltweit belegt. XCMG hat zum dritten Mal in Folge sein drei Top-Ergebnis aufrechterhalten.

Die Yellow Table führt die 50 besten Erstausrüster der Welt nach Umsatzerlösen 2022 auf. Trotz der Einflüsse aus dem Konjunkturzyklus sowie der engen Beziehung der Baumaschinenindustrie zu den Gesamtnachfragen und den Anlageinvestitionen meldete XCMG einen Gesamtumsatz von 93,817 Milliarden Yuan (13,20 Milliarden USD), davon 27,838 Milliarden Yuan (3,92 Milliarden USD) aus dem Auslandsgeschäft, ein Wachstum von 50,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und 30 Prozent des Gesamtumsatzes von XCMG. Die Exporteinnahmen beliefen sich auf 21,63 Milliarden Yuan (3,04 MilliardenUSD ), was einem Anstieg von 70,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Durch die Nutzung von Hochleistungsprodukten und starken Markeneinflüssen sind mehrere Geschäftsbereiche von XCMG, einschließlich Aushub-, Hebe-, Erdbewegungs- und Straßenmaschinen, exponentiell gewachsen, mit erhöhten Marktanteilen und Spitzenpositionen weltweit.

2022 hat XCMG große Produktmengen an hochwertige Märkte In Europa und Nordamerika sowie Länder im Rahmen der Initiative „Band und Straße" geliefert. Das Unternehmen hat einen 800-Tonnen-Geländekran nach Singapur und einen 2.000-Tonnen-Windturbinenkran nach Bosnien und Herzegowina exportiert und damit eine Reihe von Exportrekorden aufgestellt.

XCMG hat den Verkauf und die erfolgreiche Lieferung des gesamten Kranproduktportfolios in Europa erzielt, was es zum einzigen Unternehmen macht, das komplette Hebemaschinen in Chargen auf den europäischen Markt exportierte. Die Baggerausrüstungen von XCMG haben in den USA begeisterte Kritiken erhalten, während die neuen elektrischen Produkte von XCMG vom neuseeländischen Premierminister und Verkehrsminister gelobt wurden. Die Bergbaugrader GR5505, die XCMG in Zusammenarbeit mit Rio Tinto entwickelt hat, wurden für den Einsatz in australischen Bergwerken ausgeliefert.

In der Zwischenzeit hat XCMG kontinuierlich Durchbrüche in der Forschung und Entwicklung sowie in der Herstellung umweltfreundlicher und neuer Energieausrüstungsprodukte erreicht und die nachhaltige Strategie für grüne, kohlenstoffarme und intelligente neue Infrastruktur weiter vorangetrieben.

„Ich denke, dass Elektrofahrzeuge ein sehr wichtiger Ansatz zur Dekarbonisierung sein können, und in den nächsten fünf Jahren wird es immer mehr neue Energieprodukte geben, die wahrscheinlich einen Anteil von 30 Prozent erreichen", sagte Liu Jiansen, Vice President von XCMG.

