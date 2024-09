XCMG stellt neuesten Hybridkran auf der JDL Expo 2024 vor

BEAUNE, Frankreich, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- XCMG, ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, ist bereit, seinen hochmodernen Hybrid-Geländekran, den XCA60_EV, auf der kommenden JDL Expo 2024 in Frankreich vorzustellen. Die Ausstellung, die vom 25. bis 27. September stattfindet, wird das Engagement von XCMG für „zuverlässige, leistungsstarke und langlebige" Lösungen für die Hebezeugindustrie hervorheben.

The new generation XCA60_EV equipped with the G2 series cab.

Der XCA60_EV stellt einen bedeutenden Schritt in der Elektrifizierung von Hebezeugen dar. Dieses hochmoderne Modell bietet eine Reihe innovativer Funktionen, die den Anforderungen des heutigen umweltbewussten Marktes gerecht werden. Der XCA60_EV ist hocheffizient, emissionsfrei und geräuscharm und damit ideal für städtische Umgebungen.

Zu den wichtigsten Merkmalen des XCA60_EV gehören:

Fortschrittliches Multi-Energieversorgungssystem: Sein Hybrid-Antriebsstrang, der einen Dieselmotor mit Elektromotoren kombiniert, erreicht im Elektromodus einen emissionsfreien Betrieb und senkt die Betriebskosten um bis zu 40 %. Die 400-V-AC-Plug-and-Play-Fähigkeit und der 170-kW-Motor gewährleisten einen reibungslosen Betrieb unter verschiedenen Arbeitsbedingungen.

Intelligentes Kontrollsystem: Der Kran verfügt über ein fortschrittliches System zur präzisen Steuerung und erhöhten Sicherheit, das einen reibungslosen Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet.

Kompakte Bauweise: Der XCA60_EV wurde mit einer kompakten Grundfläche konstruiert, die es ihm ermöglicht, durch enge Räume und schmale Straßen in der Stadt zu navigieren.

Hohe Tragfähigkeit: Mit einer maximalen Hubkapazität von 60 Tonnen und einem vielseitigen 48-Meter-Ausleger ist der XCA60_EV für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Revolutionäres G2-Kabinendesign: Diese hochmoderne Kabine bietet unvergleichlichen Komfort und Betriebseffizienz und setzt neue Maßstäbe für das Fahrerlebnis. Die verbesserte Sicht in der Kabine, die durch größere Fenster und eine ungehinderte Sicht erreicht wird, trägt ebenfalls zu sichereren Arbeitsbedingungen bei.

Die Präsenz von XCMG auf der JDL Expo unterstreicht das Engagement des Unternehmens auf dem europäischen Markt. Das Unternehmen hat seine Aktivitäten in ganz Europa kontinuierlich ausgebaut, lokale Servicezentren eingerichtet und Partnerschaften mit wichtigen Vertriebshändlern gestärkt, um die Kunden besser bedienen zu können.

Die Vorstellung des XCA60_EV auf der Messe dürfte die Position von XCMG als führender Anbieter von nachhaltigen und zuverlässigen Baulösungen in der Region weiter festigen. Mit dieser neuen Ergänzung der Produktpalette will XCMG die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen und leistungsstarken Maschinen in Europa befriedigen. Die Besucher der JDL Expo können sich aus erster Hand davon überzeugen, dass der neueste Hybridkran von XCMG neue Maßstäbe in der Branche setzt.

