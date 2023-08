xDay 2023: La Conférence Prestigieuse de l'Europe sur le Web 3, l'IA et le Métavers à l'Iconique Palais du Parlement à Bucarest

L'objectif du xDay 2023 est de favoriser la convergence de la technologie blockchain, de l'intelligence artificielle, du métavers et du Web3, en transcendant et en croisant de multiples domaines technologiques afin de stimuler l'innovation et d'accélérer le développement. L'événement proposera des débats, des présentations et des tables rondes, tout en offrant de nombreuses possibilités de réseautage pour les développeurs, les créateurs et les passionnés de technologie. Avec plus de 3 000 participants attendus, dont d'éminents responsables gouvernementaux, des fonds de capital-risque et des acteurs clés de l'industrie, xDay 2023 devrait jouer un rôle essentiel dans l'expansion de l'écosystème de la blockchain, l'amélioration du réseau MultiversX et l'introduction de caractéristiques uniques dans l'industrie.

Parallèlement au xDay, dans l'illustre Palais du Parlement, réputé pour être l'une des rares structures construites par l'homme visibles depuis l'espace et le plus grand bâtiment administratif au monde, MultiversX organisera l'un des plus grands Hackathon Web3 d'Europe, avec des prix pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars. Pendant trois jours, les participants auront l'occasion de montrer leurs compétences, de collaborer avec d'autres innovateurs et de développer des solutions Web3 pratiques.

L'événement se terminera par la remise des prestigieux MultiversX Ecosystem Awards, qui récompensent les contributions des visionnaires, des innovateurs et des leaders de la communauté.

« Chez MultiversX, nous nous efforçons de proposer une meilleure expérience aux constructeurs, en leur permettant d'étendre l'utilité de la blockchain et de contribuer à l'amélioration de la société. Avec le xDay, nous ne mettons pas seulement en lumière les avancées technologiques et l'expérience utilisateur qui animent notre écosystème, mais nous ouvrons également de nouvelles voies pour raccourcir le temps de développement avec une grande scène de hackathon », a déclaré Beniamin Mincu, PDG de MultiversX.

Les billets sont en vente sur xday.com .

La première édition du xDay a eu lieu l'année dernière à Paris, dans le palais Brongniart, qui a accueilli pendant des dizaines d'années la bourse de Paris. Cet événement a permis d'annoncer de nouveaux produits, des mises à jour de protocoles, de nouvelles intégrations stratégiques et de célébrer la croissance de l'écosystème MultiversX avec plus de 6 000 applications décentralisées et des centaines de startups créées dans le monde entier.

À propos de MultiversX

MultiversX est un réseau blockchain hautement évolutif, sécurisé et décentralisé créé pour permettre des applications radicalement nouvelles, pour les utilisateurs, les entreprises, la société et la nouvelle frontière du métavers.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2171706/Beniamin_Mincu.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2171707/MultiversX_Foundation.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2171708/MultiversX_Foundation.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2171709/MultiversX_Foundation.jpg

SOURCE MultiversX Foundation

