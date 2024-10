XDLINX Space Labs renforcera les capacités spatiales des pays grâce à sa technologie innovante soutenue par un récent financement d'amorçage de sept millions USD

L'entreprise vise à accélérer le développement de plateformes satellitaires prêtes à lancer pour les missions spatiales mondiales

HYDERABAD, Inde, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- XDLINX Space Labs, un acteur indien de la technologie spatiale de premier plan, transforme l'industrie spatiale mondiale grâce à ses plateformes satellitaires prêtes à lancer. L'entreprise propose des plateformes spatiales et des technologies de charge utile pour des missions spatiales commerciales et de défense ISR. La société offre des capacités ISR complètes, avec une intelligence optique et des signaux. Avec une vision révolutionnaire qui consiste à permettre à chaque nation de développer son patrimoine spatial et ses capacités spatiales souveraines, l'entreprise a récemment levé sept millions USD de fonds d'amorçage pour accélérer la fabrication des charges utiles de prochaine génération. Le tour de table a été dirigé par Ashish Kacholia de Lucky Investments, avec le soutien d'E2MC, de Mana Ventures et d'un important family office.

Rupesh Gandupalli, CEO & Co-Founder, XDLINX Space Labs

Créé en 2022 à Hyderabad, XDLINX Space Labs est né d'une vision audacieuse visant à redéfinir les missions spatiales et à rendre les technologies satellitaires innovantes accessibles à un plus grand nombre de clients. La première grande étape de l'entreprise a été le lancement réussi de JANUS-1, un nanosat 6U défini par logiciel pour démontrer les capacités de charge utile multi-entité, développé en un temps record de seulement dix mois et lancé à bord de la fusée SSLV-D2 de l'ISRO le 10 février 2023, ce qui a permis de réduire considérablement le coût et le temps d'accès à l'espace, par rapport aux autres satellites traditionnels.

Rupesh Gandupalli, CEO et cofondateur de XDLINX Space Labs, déclare :« Nous sommes ravis et enthousiastes à l'idée d'accélérer la fabrication de charges utiles de prochaine génération pour des missions de défense et commerciales telles que les communications en bande E, l'intelligence optique et RF, afin de constituer un patrimoine spatial, de rendre opérationnelles les plateformes bus satellitaires et d'étendre notre présence au niveau mondial. Nous envisageons un avenir où l'espace deviendra plus accessible grâce à la construction de satellites rentables utilisant 75 % de sous-systèmes locaux. Nous nous réjouissons à la perspective de contribuer au rôle croissant de l'Inde dans la course mondiale à l'espace. »

L'entreprise prépare actuellement le lancement de son prochain grand projet, Elevation-1, qui comprendra la première charge utile miniaturisée de qualité spatiale en bande E, développée et prévue pour être lancée à bord de la mission Transporter-12 de SpaceX. Elevation-1 est la première mission commerciale conçue pour démontrer les communications en bande E avec modulation numérique, et la société possède une feuille de route définie à long terme pour atteindre des débits de données supérieurs à 10 Go/s.

En outre, XDLINX Space Labs développe actuellement pour son client un satellite de 150 kg équipé d'un radar à synthèse d'ouverture (SAR) et de capteurs optiques multispectraux utilisant la plateforme XDSAT-M600 , dont le lancement est prévu pour le troisième trimestre de l'année 2025. L'entreprise est en train de finaliser les discussions avec ses clients qui construisent et lancent une constellation de satellites d'imagerie multispectrale submétrique. Elle a également signé des protocoles d'accord avec des entreprises spatiales de premier plan au niveau mondial, jetant ainsi les bases d'une collaboration et d'un développement continus.

À propos de XDLINX Space Labs

XDLINX Space Labs est un fournisseur de services de mission de bout en bout pour les petits satellites, à savoir la conception, la chaîne d'approvisionnement, la construction, l'intégration, la qualification spatiale et les opérations de la mission. L'entreprise propose des plateformes spatiales et des technologies de charge utile pour des missions spatiales ISR commerciales et de défense à l'échelle mondiale. Elle s'efforce d'aider les différentes nations à développer leurs capacités spatiales souveraines et offre une gamme complète de capacités ISR (veille optique et des signaux). XDLINX propose des satellites entièrement configurés avec des charges utiles pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) à l'échelle mondiale. L'entreprise a déjà lancé avec succès plus de 400 satellites.

