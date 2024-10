XDLINX Space Labs will mit seiner innovativen Technologie die Raumfahrtkapazitäten der Nationen stärken und hat dafür kürzlich eine Startfinanzierung von 7 Millionen Dollar erhalten

Das Unternehmen zielt darauf ab, die Entwicklung von startbereiten Satellitenplattformen für globale Raumfahrtmissionen zu beschleunigen

HYDERABAD, Indien, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- XDLINX Space Labs, ein prominentes indisches Raumfahrtunternehmen, verändert die globale Raumfahrtindustrie durch seine startbereiten Satellitenplattformen. Das Unternehmen bietet Raumfahrzeugplattformen und Nutzlasttechnologie für ISR-Raumfahrtmissionen im kommerziellen und militärischen Bereich an. Sie bieten umfassende ISR-Funktionen mit optischer und Signalintelligenz. Das Unternehmen hat die revolutionäre Vision, alle Nationen beim Aufbau ihres Weltraumerbes und ihrer souveränen Weltraumkapazitäten zu unterstützen, und hat kürzlich eine Startfinanzierung in Höhe von 7 Millionen Dollar erhalten, um die Herstellung von Nutzlasten der nächsten Generation zu beschleunigen. Die Finanzierungsrunde wurde von Ashish Kacholia von Lucky Investments geleitet, mit zusätzlicher Unterstützung von E2MC, Mana Ventures und einem prominenten Family Office.

Rupesh Gandupalli, CEO & Co-Founder, XDLINX Space Labs

XDLINX Space Labs wurde 2022 in Hyderabad mit der kühnen Vision gegründet, Weltraummissionen neu zu definieren und einem breiteren Kundenkreis innovative Satellitentechnologie zugänglich zu machen. Der erste große Meilenstein des Unternehmens war der erfolgreiche Start von JANUS-1, einem softwaredefinierten 6U-Nanosat zur Demonstration von Nutzlastfähigkeiten für mehrere Mieter, der in einer Rekordzeit von nur 10 Monaten entwickelt und am 10. Februar 2023 an Bord der SSLV-D2-Rakete der ISRO gestartet wurde.

Rupesh Gandupalli, Geschäftsführer und Mitbegründer von XDLINX Space Labs, sagte:„Wir sind begeistert und freuen uns, die Herstellung von Nutzlasten der nächsten Generation für Raumfahrtmissionen im kommerziellen und militärischen Bereich wie E-Band-Kommunikation, optische und RF-Intelligenz zu beschleunigen, um ein Weltraumerbe aufzubauen, Satellitenbusplattformen in Betrieb zu nehmen und unsere globale Präsenz zu erweitern. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der der Weltraum durch den Bau kostengünstiger Satelliten, die zu 75 % aus einheimischen Subsystemen bestehen, besser zugänglich wird. Wir freuen uns darauf, einen Beitrag zu Indiens wachsender Rolle im globalen Weltraumrennen zu leisten."

Das Unternehmen bereitet derzeit den Start seines nächsten Großprojekts Elevation-1 vor, das die weltweit erste miniaturisierte, weltraumtaugliche E-Band-Nutzlast enthält, die an Bord der Transporter-12-Mission von SpaceX entwickelt wurde und starten soll. Elevation-1 ist die erste kommerzielle Mission, die E-Band-Kommunikation mit digitaler Modulation demonstrieren soll, und das Unternehmen besitzt einen definierten langfristigen Fahrplan zur Erreichung von Datenraten von über 10 Gbps.

Darüber hinaus entwickelt XDLINX Space Labs einen Satelliten der 150-kg-Klasse, in dem ein Radar mit synthetischer Apertur (SAR) und optische Multispektralsensoren unter Verwendung der Plattform XDSAT-M600 untergebracht sind und der im dritten Quartal 2025 gestartet werden soll. Das Unternehmen befindet sich in abschließenden Gesprächen mit seinen Kunden, die eine Multispektralsatellitenkonstellation im Submeterbereich aufbauen und in Betrieb nehmen wollen, und hat außerdem Absichtserklärungen mit führenden Raumfahrtunternehmen in aller Welt unterzeichnet, die die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit und Entwicklung bilden.

Informationen zu XDLINX Space Labs

XDLINX Space Labs ist ein Anbieter von End-to-End-Kleinsatellitenmissionen als Dienstleistung für alle Missionsanforderungen: Design, Lieferkette, Bau, Integration und Raumfahrtqualifizierung bis hin zum Betrieb der Mission. Das Unternehmen bietet Raumfahrzeugplattformen und Nutzlasttechnologie für globale kommerzielle und militärische ISR-Raumfahrtmissionen an und konzentriert sich darauf, verschiedenen Nationen beim Aufbau ihrer souveränen Raumfahrtkapazitäten zu helfen, indem es umfassende ISR-Kapazitäten sowohl für die optische als auch die Signalaufklärung anbietet. XDLINX bietet vollständig konfigurierte Satelliten mit Nutzlasten für globale Intelligence-, Surveillance- and Reconnaissance-Missionen (ISR). Das Unternehmen hat in seiner bisherigen Tätigkeit über 400 Satelliten erfolgreich gestartet.

