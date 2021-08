Xi Jinping inspecte un important site de culture forestière de la province du Hebei, dans le nord de la Chine

Au site de culture forestière mécanique de Saihanba, le président chinois a observé le paysage naturel et a écouté la présentation au sujet du plan global du Hebei visant la protection des montagnes, des rivières, des forêts, des terres agricoles, des lacs, des prairies et du réseau sablonneux, et la gestion du site de culture forestière de l'endroit. Lors de son inspection, il a également rendu visite aux gardes forestiers locaux.

Par la suite, Xi Jinping s'est rendu à la forêt commémorative de Shanghai, la première forêt artificielle de l'endroit. Il a pu y observer la croissance des arbres et a appris comment le parc forestier a réussi à promouvoir l'esprit de Saihanba et un développement de haute qualité.

Fondé en 1962, le parc forestier de Saihanba est la plus grande forêt artificielle au monde. D'une superficie de 750 kilomètres carrés et situé à 300 kilomètres au nord de Pékin, il permet d'éviter la désertification de la capitale chinoise.

L'esprit de Saihanba est défini comme une combinaison de dévouement et d'entrepreneuriat, et comme une approche scientifique et réaliste axée sur le développement vert.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=r32nCVWt5Ak

SOURCE CCTV+