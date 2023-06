Xiamen Airlines et Airbus s'associent pour promouvoir le développement durable dans le secteur de l'aviation

XIAMEN, Chine, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 21 juin, Xiamen Airlines et Airbus ont annoncé un partenariat stratégique axé sur le développement durable lors du Salon du Bourget, à Paris. Ce partenariat vise à renforcer leur collaboration pour promouvoir la durabilité dans le secteur de l'aviation civile. Les deux parties sont déterminées à appuyer les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et à favoriser la croissance à long terme du secteur de l'aviation.

image

C'est lors de l'Assemblée générale annuelle de l'IATA à Istanbul, en Turquie, que le partenariat a initialement été évoqué. Au cours de la réunion, le président de Xiamen Airlines, Zhao Dong, et le directeur commercial d'Airbus, Christian Scherer, se sont engagés dans des discussions aboutissant à l'idée du partenariat. Par la suite, les deux sociétés ont signé un accord de coopération (MoC) pour consolider leurs intentions, qui avaient déjà été préalablement établies lors du 14ème Airshow China qui s'était tenu à Zhuhai, en 2022.

Le MoC englobe plusieurs domaines de collaboration tels que l'adoption des carburants d'aviation durables (SAF) pour les vols d'essai, de fret et commerciaux, l'exploration de solutions et de technologies innovantes pour améliorer le rendement énergétique des flottes, la réduction des émissions et l'atténuation des niveaux de bruit, la mise en œuvre collaborative d'initiatives de voyage respectueuses de l'environnement pour encourager les transports à faibles émissions de carbone, l'accomplissement de la responsabilité sociétale des entreprises, le développement des talents dans les technologies émergentes et l'expertise en matière de durabilité, et le renforcement de la coopération dans le domaine des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« La durabilité fait non seulement l'objet d'un consensus mondial, mais elle est aussi apparue comme une nouvelle tendance dans le secteur de l'aviation en présentant à la fois des opportunités et des défis », a déclaré M. Zhao, président de Xiamen Airlines. « Au fil des ans, Xiamen Airlines a toujours cherché à assurer la durabilité en mettant l'accent sur le développement écologique, la responsabilité sociale et la gouvernance d'entreprise. Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer notre partenariat avec Airbus pour faire progresser la transition écologique à faibles émissions de carbone dans le secteur. »

« La perspective de collaborer avec Xiamen Airlines pour créer un avenir durable pour le secteur de l'aviation nous ravit », a déclaré Xu Gang, vice-président exécutif mondial d'Airbus et PDG d'Airbus China. « Bien que la compagnie aérienne n'ait rejoint la famille de la flotte d'Airbus qu'au début de cette année, nous partageons une vision et une ambition similaires pour promouvoir la durabilité dans le secteur de l'aviation, ce qui fait de nous des partenaires stratégiques cruciaux. »

Xiamen Airlines a constamment démontré sa participation active et son soutien aux ODD de l'ONU. L'engagement de la compagnie aérienne à l'égard des ODD a été souligné lorsqu'elle est devenue la seule compagnie aérienne chinoise à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies, à la fin de l'année 2022. Cette étape importante faisait suite à un accord signé avec l'ONU en 2017 qui affirmait leur engagement à promouvoir les ODD à l'échelle mondiale. En mai 2023, la compagnie aérienne a réussi le premier vol commercial A321neo en Chine continentale en utilisant du carburant d'aviation durable (SAF), en collaboration avec Airbus et China Aviation Oil. Cette étape importante a marqué le pas vers la promotion de la durabilité dans le secteur de l'aviation. En s'appuyant sur cette réussite, l'entreprise vise à développer davantage son alliance pour la durabilité et ainsi favoriser un avenir plus prometteur et plus respectueux de l'environnement pour l'ensemble du secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2107483/image.jpg

SOURCE Xiamen Airlines