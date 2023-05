Xiamen Airlines gana los premios Freddie por su programa de fidelidad

XIAMEN, China, 8 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Xiamen Airlines Egret Miles ha ganado el premio The 210 Awards - "Best Up-and-Coming Programme of the year" en la región de Oriente Medio/Asia/Oceanía de los Freddie Awards 2023. convirtiéndose en la primera aerolínea de China en ganar este honor.

Creados en 1988, los Premios Freddie son los galardones más prestigiosos del sector de la fidelización de clientes de viajes, y ya van por su 32ª edición. Los premios se votan en línea y los ganadores son algunas de las empresas más influyentes del mundo.

Xiamen Airlines wins Freddie Awards for loyalty programme

Este año, en el que han participado en los premios la mayoría de las aerolíneas de Asia-Pacífico y Oriente Medio, Egret Miles ha ganado el premio The 210 Awards. También obtuvo el segundo puesto en el Programa del Año, y logró buenos resultados en Mejor Promoción (segundo), Mejor Servicio de Atención al Cliente (tercero) y Mejor Capacidad de Canje (cuarto), lo que la convierte en la primera aerolínea china clasificada entre los principales programas de fidelización de las regiones de Oriente Medio/Asia/Oceanía.

Desde su creación, Egret Miles se ha dedicado a mejorar la satisfacción de los pasajeros y las operaciones del club. La afiliación a Egret Miles es gratuita y los miembros pueden ganar puntos Egret volando con Xiamen Airlines o consumiendo en los socios de Xiamen Airlines, y los puntos pueden canjearse por billetes de premio, servicios de viaje, regalos de centros comerciales de puntos y artículos de aeropuerto, etc. Los miembros VIP también pueden disfrutar de puntos adicionales, ascensos de clase gratuitos y otras ventajas VIP. Los miembros VIP de Egret también pueden disfrutar de las ventajas Elite/Elite plus de SkyTeam.

Egret Miles continuará practicando el desarrollo sostenible, aportando experiencias de viaje de calidad a los miembros de Egret, llevando a más personas a viajar por el mundo y permitiendo que más pasajeros disfruten de los servicios de alta calidad de Xiamen Airlines en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2071582/Xiamen_Airlines_wins_Freddie_Awards_loyalty_programme.jpg

SOURCE Xiamen Airlines