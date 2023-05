Xiamen Airlines gewinnt Freddie Awards für Kundenbindungsprogramm

XIAMEN, China, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Xiamen Airlines Egret Miles hat bei den Freddie Awards 2023 die 210 Awards – „Bestes Nachwuchsprogramm des Jahres" – in der Region Naher Osten/Asien/Ozeanien gewonnen und ist damit die erste chinesische Fluggesellschaft, die diese Auszeichnung erhalten hat.

Die 1988 ins Leben gerufenen Freddie Awards sind die prestigeträchtigsten, von den Mitgliedern vergebenen Auszeichnungen in der Reisebranche und gehen nun in ihr 32. Jahr. Über die Preise wird online abgestimmt, und zu den Gewinnern gehören einige der einflussreichsten Unternehmen der Welt.

Xiamen Airlines wins Freddie Awards for loyalty programme

In diesem Jahr, in dem sich die meisten Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten an der Preisverleihung beteiligten, gewann Egret Miles die 210 Awards. Das Programm gewann außerdem den zweiten Platz beim Programm des Jahres und erzielte gute Ergebnisse bei der besten Werbeaktion (zweiter Platz), dem besten Kundenservice (dritter Platz) und der besten Einlösemöglichkeit (vierter Platz). Damit ist Xiamen Airlines die erste chinesische Fluggesellschaft mit einem der führenden Treueprogrammen in den Regionen Mittlerer Osten/Asien/Ozeanien.

Seit seiner Gründung widmet sich das Egret Miles der Verbesserung der Passagierzufriedenheit und des Clubbetriebs. Der Beitritt zu Egret Miles ist kostenlos, und Mitglieder können Egret-Punkte sammeln, indem sie mit Xiamen Airlines fliegen oder bei Partnern von Xiamen Airlines konsumieren. Die Punkte können gegen Prämientickets, Reisedienstleistungen, Punkte für Mall-Geschenke und Flughafenwaren usw. eingelöst werden. VIP-Mitglieder können auch zusätzliche Punkte, kostenlose Upgrade-Möglichkeiten und andere VIP-Vorteile genießen. Egret VIP-Mitglieder haben außerdem Anspruch auf die Vorteile von SkyTeam Elite/Elite Plus.

Egret Miles wird sich weiterhin für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen, den Egret-Mitgliedern hochwertige Reiseerlebnisse bieten, mehr Menschen zu Weltreisen inspirieren und mehr Passagiere in den Genuss der hochwertigen Dienstleistungen von Xiamen Airlines auf der ganzen Welt kommen lassen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2071582/Xiamen_Airlines_wins_Freddie_Awards_loyalty_programme.jpg

SOURCE Xiamen Airlines