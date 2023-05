Le programme de fidélisation de Xiamen Airlines remporte plusieurs prix aux Freddie Awards

XIAMEN, Chine, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le programme Egret Miles de Xiamen Airlines a remporté le 210 Award du programme le plus prometteur de l'année pour la région Moyen-Orient/Asie/Océanie à l'occasion des Freddie Awards 2023, devenant ainsi la première compagnie aérienne chinoise à remporter cet honneur.

Créés en 1988, les Freddie Awards sont les récompenses les plus prestigieuses décernées par les membres du secteur de la fidélisation des voyageurs et en sont à leur 32e édition. Les prix sont attribués par vote en ligne et les lauréats comptent parmi les entreprises les plus influentes du monde.

Cette année, malgré la participation de la plupart des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, le programme Egret Miles a remporté le 210 Award. Le programme a également remporté la deuxième place dans la catégorie « Programme de l'année » et a obtenu de bons résultats dans les catégories « Meilleure promotion » (deuxième), « Meilleur service à la clientèle » (troisième) et « Meilleure capacité d'échange » (quatrième). Ainsi, la compagnie aérienne est la première compagnie aérienne chinoise à être classée parmi les meilleurs programmes de fidélisation dans les régions du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Océanie.

Depuis sa création, le programme Egret Miles vise à améliorer la satisfaction des passagers et les opérations du club. L'adhésion au programme Egret Miles est gratuite et les membres peuvent gagner des points Egret en volant avec Xiamen Airlines ou en consommant auprès des partenaires de Xiamen Airlines. Les points peuvent être échangés contre des billets « prime », des services de voyage, des cadeaux dans les boutiques de la galerie marchande et des articles de voyage, etc. Les membres VIP peuvent également bénéficier de points supplémentaires, du surclassement gratuit et d'autres avantages VIP. En outre, les membres VIP d'Egret peuvent bénéficier des avantages SkyTeam Elite/Elite plus.

Le programme Egret Miles prévoit de poursuivre sa démarche en faveur du développement durable et continuera à offrir des expériences de voyage de qualité aux membres d'Egret, à faire voyager plus de personnes dans le monde et à permettre à plus de passagers de profiter des services de haute qualité de Xiamen Airlines dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2071582/Xiamen_Airlines_wins_Freddie_Awards_loyalty_programme.jpg

