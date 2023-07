Xiamen Airlines lance un vol direct Xiamen - Paris

XIAMEN, Chine, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le 6 juillet, heure de Pékin, Xiamen Airlines a officiellement lancé un vol direct de Xiamen à Paris, la 12e ligne intercontinentale de Xiamen Airlines, et la première ligne intercontinentale lancée par la compagnie aérienne depuis la pandémie de COVID-19.

20230706152951

La ligne est exploitée une fois par semaine, avec les numéros de vols aller-retour MF825 et MF826. Le vol aller décolle à 0:05 (heure de Pékin) et atterrit à 6:40 (heure locale) (de Xiamen à Paris) ; le vol retour décolle à 23:55 (heure locale) et atterrit à 6:00 (heure de Pékin) le lendemain (de Paris à Xiamen).

L'aéroport Paris-Charles de Gaulle, le plus grand aéroport international de France et l'un des aéroports les plus fréquentés au monde, avec une capacité annuelle moyenne supérieure à 75 millions de passagers, est un centre important pour les passagers chinois à destination d'autres pays européens, et vers l'Afrique et l'Amérique latine, outre les passagers voyageant vers la France ; et Xiamen, un centre important de l'aviation régionale et du transit international sur la côte sud-est de la Chine, a formé un réseau de lignes aériennes couvrant toutes les grandes villes du pays et reliant l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord-Est, l'Europe, l'Amérique et l'Océanie. L'ouverture de cette ligne rapproche Xiamen, la « cité jardin sur la mer », de Paris, la « capitale romantique de l'Europe », et construit un pont amical entre les deux destinations pour les échanges économiques et commerciaux, les échanges universitaires, le tourisme, etc.

Xiamen Airlines collabore avec six compagnies aériennes internationales comme Air France et Czech Airlines pour développer des produits de transit intermodaux sur les lignes d'Amérique du Sud et d'Afrique avec une escale à Paris, en utilisant leurs réseaux de transport, et réalise efficacement deux connexions de transit entre l'Europe, l'Amérique et l'Australie et les grandes villes du pays grâce au riche réseau de lignes de Xiamen Airlines et à d'excellents services de transit dans la base principale au Fujian, en Chine.

Depuis le lancement des vols intercontinentaux Xiamen-Amsterdam en 2015, Xiamen Airlines a lancé un total de 11 lignes intercontinentales vers les grandes villes d'Europe, des États-Unis et d'Australie depuis la Chine. En 2023, avec la reprise progressive du marché chinois de l'aviation civile, Xiamen Airlines optimise activement l'aménagement de son réseau de lignes et augmente ses investissements dans les lignes internationales populaires. À l'avenir, elle augmentera progressivement la fréquence en fonction du marché de la ligne Xiamen-Paris, et elle prévoit de lancer une nouvelle ligne de Xiamen à Doha, au Qatar, et d'augmenter la fréquence des vols vers Singapour, Amsterdam, Los Angeles, Vancouver, etc., afin de bâtir un réseau de voyage plus pratique pour les passagers mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2148180/20230706152951.jpg

SOURCE Xiamen Airlines