XIAOHONGSHU brille au sommet mondial de la beauté de VOGUE Business

Pionnier de la prochaine vague d'innovation sur l'industrie de la beauté et des soins personnels

NEW YORK, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le 25 juin, XIAOHONGSHU, la principale plateforme chinoise de médias sociaux et de style de vie, a été invitée au VOGUE Business Global Beauty Summit. Lors du sommet, XIAOHONGSHU a rejoint plus de 100 fondateurs de marques de produits de beauté, cadres et experts du secteur pour analyser les dernières tendances et discuter de l'avenir de l'industrie de la beauté. L'événement a permis d'explorer de nouvelles stratégies de marketing pour le marché international de la beauté, en particulier d'un point de vue chinois, afin de guider l'industrie sur la voie d'un développement axé sur la qualité.

“Beauty Across Borders: Global Brands, Local Strategies” Panel XIAOHONGSHU’s Reverse Funnel Audience Expansion

Le sommet a réuni Chujing, responsable du département des soins personnels chez XIAOHONGSHU, ainsi que plus de 100 responsables de marques mondiales et spécialistes du marketing de sociétés internationales prestigieuses telles que LVMH Beauty, Kering Beauty, Estée Lauder, L'Oréal, P&G, Unilever et Coty. Ensemble, ils ont discuté des stratégies permettant d'exploiter et de tirer parti des marchés locaux face aux tendances mondiales, en suscitant de nouvelles inspirations en matière de solutions BPC et en stimulant la croissance mondiale des marques.

Thème "La beauté au-delà des frontières" : Marques mondiales, stratégies locales", le sommet a réuni des leaders clés de l'industrie, dont Chujing; Anusha Babbar, Senior Vice President, Health & Wellbeing International chez Unilever; et Shana Randhava, Senior Vice President, New Incubation Ventures chez Estée Lauder. Ces dirigeants ont engagé une discussion dynamique sur l'évolution rapide des demandes des consommateurs dans le secteur des BPC d'aujourd'hui. Ils ont également exploré des stratégies visant à aider les entreprises nationales et internationales à maximiser leur potentiel sur un marché en pleine évolution.

Les tendances émergent, la beauté s'impose

XIAOHONGSHU lance l'exploration de nouvelles opportunités dans l'industrie des BPC

Alors que la demande des consommateurs pour les produits de beauté continue d'évoluer, de nombreuses marques de BPC se concentrent sur la manière d'anticiper et de capitaliser sur les nouvelles tendances de consommation pour stimuler la croissance de l'entreprise. Le livre blanc sur l'industrie de la beauté en Chine en 2024, publié par XIAOHONGSHU, identifie onze tendances clés qui façonnent l'avenir du secteur de la beauté. Les tendances sont les suivantes : soins de la peau basés sur la technologie , nouvelle attention portée à la santé de la peau, luxe décontracté, montée des influences orientales, innovation en matière de maquillage, popularité des produits émergents, mise en valeur des couches, revitalisation culturelle, soins du visage avancés, solutions de beauté haut de gamme et traitements de beauté à domicile. Les nouvelles tendances gagnent du terrain sur XIAOHONGSHU, positionnant la plateforme comme un leader dans l'industrie des BPC et créant de nouvelles opportunités pour les marques.

XIAOHONGSHU identifie les quatre principaux moteurs de la transformation de la beauté

Élever " Groom & Bloom " Lifestyle Group vers de nouveaux sommets

XIAOHONGSHU a identifié quatre facteurs clés qui renforcent le groupe "Groom & Bloom" lifestyle centré sur les activités liées à la "beauté" : Autonomie, charisme personnel, comportement et influence sociale. Sur la base de ces piliers, XIAOHONGSHU a segmenté les adeptes du style de vie Groom & Bloom en six groupes principaux, ce qui donne un nouvel aperçu de la croissance et de l'optimisation futures de l'industrie des BPC.

Auto-prise en charge | Chercheurs de bien-être

Pour les adeptes du bien-être, la vie consiste à maintenir une trajectoire fixe tout en étant de plus en plus conscients du lien profond qui existe entre la beauté physique et le bien-être général. Elles recherchent une beauté et un bien-être holistiques, considérant la beauté et les soins de la peau non seulement comme une routine quotidienne, mais aussi comme un rituel d'amour de soi.

Charisme personnel | Explorateurs branchés

Les explorateurs de tendances sont des personnes, principalement dans les phases initiales de leur croissance, qui souhaitent expérimenter divers looks. Ils explorent et découvrent leur potentiel personnel et la variété de leur charisme en essayant différents styles. En outre, ils s'inspirent de la culture traditionnelle, mettant en valeur leur beauté orientale unique dans les scénarios Influence of Neo-Chinese Style.

Charisme personnel | Délicatesse Princesse

Les membres du groupe "Princesse délicate" sont des personnes soucieuses du détail, principalement célibataires et d'âge mûr. Elles ont des besoins très spécifiques en matière de soins de la peau et aspirent à adopter un style de vie Exquisite Beauty Care and Conveying Love.

Demeanor | Beauty Novice

Majoritairement célibataire, ce groupe se concentre sur l'adaptation et la progression de sa carrière tout en naviguant dans les premières étapes de sa vie professionnelle. Ils apprennent et pratiquent activement les techniques de beauté et de soins de la peau, en mettant l'accent sur l'apprentissage de la beauté ainsi que sur des produits de beauté adaptés et appropriés.

Demeanor | Charismatique Elite

Le groupe Elite se concentre sur le développement de l'influence personnelle et l'élargissement des possibilités de carrière au fur et à mesure qu'il gravit les échelons. Leurs principaux besoins en matière de BPC concernent un comportement approprié, stable mais ouvert à l'expérience, ainsi que l'équilibre et l'efficacité.

Influence sociale | Créateurs de tendances

Les "Trend Setters" sont des personnes qui explorent activement de nouveaux centres d'intérêt, qui n'ont généralement pas d'enfants et qui sont en phase d'avancement de carrière. Ils recherchent des produits BPC qui intègrent une technologie de beauté pionnière, une esthétique influente et l'art de la parfumerie.

En analysant les motivations uniques de divers groupes démographiques d'utilisateurs, le Top 20 des groupes de style de vie de XIAOHONGSHU permet aux marques d'acquérir une compréhension approfondie des styles de vie réels des consommateurs et de leurs caractéristiques de consommation. Cette connaissance permet d'aligner efficacement les utilisateurs, les besoins et les produits. Les différents groupes Groom et Bloom ne sont pas seulement à l'origine de nouvelles tendances dans l'industrie des BPC, ils offrent également aux marques de nouvelles perspectives en matière de marketing.

De Efficient Seeding à Comprehensive Conversion

XIAOHONGSHU dévoile une approche en trois étapes pour débloquer de nouvelles opportunités dans le secteur des BPC

En tant que terreau naturel pour les marques, XIAOHONGSHU influence considérablement les décisions d'achat des utilisateurs. Grâce à son écologie communautaire unique et à sa capacité d'ensemencement efficace, la plateforme permet aux marques de BPC de débloquer d'innombrables possibilités de marketing. Afin de promouvoir une croissance de qualité au sein de l'industrie des BPC, XIAOHONGSHU aide les marques à optimiser leurs efforts de marketing en leur proposant une approche marketing en trois étapes comprenant un ensemencement efficace, un renforcement de la marque et une conversion complète.

Pendant la phase d'amorçage du produit, les marques peuvent avoir un impact rapide et profond sur leur audience principale grâce à la méthode distinctive de XIAOHONGSHU Reverse Funnel Audience Expansion. Ce modèle facilite l'expansion au-delà de la cible démographique initiale, ce qui permet aux marques de libérer rapidement leur potentiel et de gérer efficacement leurs actifs d'audience.

Grâce à son contenu authentique et diversifié, XIAOHONGSHU devient de plus en plus une plateforme essentielle pour les recherches des utilisateurs. La zone dédiée à la marque sert de centre marketing crucial dans le domaine de la recherche, améliorant la conversion de l'ensemencement du contenu en facilitant une connexion profonde entre le public cible et la marque. En outre, l'IP marketing de XIAOHONGSHU se distingue par ses sujets pertinents, son esthétique raffinée, son contenu varié et ses ressources complètes, qui aident les marques à élargir rapidement leur public cible et à amplifier leurs efforts de marketing. En outre, les marques peuvent exploiter les trois voies de conversion de XIAOHONGSHU -sur site, hors site et hors ligne- pour accélérer les décisions d'achat des utilisateurs et raccourcir le parcours de l'intérêt à la transaction.

La participation au VOGUE Business Global Beauty Summit représente une étape importante dans les efforts déployés par XIAOHONGSHU pour étendre son influence sur le marché mondial des BPC. En tant que première plate-forme de commercialisation pour les marques internationales de BPC qui entrent sur le marché chinois, XIAOHONGSHU s'engage à collaborer avec davantage de partenaires au sein de l'industrie afin de rester à la pointe des nouvelles tendances. Ensemble, ils exploreront des stratégies de marketing innovantes et chercheront les clés d'une croissance de qualité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2450832/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2453763/2__1.jpg