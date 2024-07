XIAOHONGSHU glänzt beim VOGUE Business Global Beauty Summit

Pionier der nächsten Innovationswelle die Schönheits- und Körperpflegeindustrie

NEW YORK, 8. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Am 25. Juni wurde XIAOHONGSHU, Chinas führende Social Media- und Lifestyle-Plattform, zum VOGUE Business Global Beauty Summit eingeladen. Auf dem Gipfeltreffen analysierte XIAOHONGSHU gemeinsam mit über 100 Gründern von Schönheitsmarken, Führungskräften und Branchenexperten die neuesten Trends und diskutierte über die Zukunft der Schönheitsindustrie. Die Veranstaltung bot eine Plattform zur Erkundung neuer Marketingstrategien für den internationalen Schönheitsmarkt, insbesondere aus chinesischer Sicht, mit dem Ziel, die Branche auf einen Weg der qualitätsorientierten Entwicklung zu führen.

“Beauty Across Borders: Global Brands, Local Strategies” Panel XIAOHONGSHU’s Reverse Funnel Audience Expansion

Neben Chujing, dem Leiter der Abteilung für Körperpflegeprodukte bei XIAOHONGSHU, nahmen über 100 globale Markenverantwortliche und Marketingspezialisten von renommierten internationalen Unternehmen wie LVMH Beauty, Kering Beauty, Estée Lauder, L'Oréal, P&G, Unilever und Coty teil. Gemeinsam erörterten sie Strategien zur Erschließung und Nutzung lokaler Märkte angesichts globaler Trends, um neue Inspirationen für BPC-Lösungen zu erhalten und das globale Wachstum von Marken voranzutreiben.

Thema "Schönheit über Grenzen hinweg: Globale Marken, lokale Strategien", das Gipfeltreffen brachte wichtige Branchenführer zusammen, darunter Chujing; Anusha Babbar, Senior Vice President, Health & Wellbeing International bei Unilever; und Shana Randhava, Senior Vice President, New Incubation Ventures bei Estée Lauder. Diese Führungskräfte führten eine dynamische Diskussion über die sich schnell entwickelnden Verbraucheranforderungen in der heutigen BPC-Branche. Sie untersuchten auch Strategien, die sowohl inländischen als auch internationalen Unternehmen helfen, ihr Potenzial auf dem sich schnell verändernden Markt zu maximieren.

Trends entstehen, Schönheit steigt auf

XIAOHONGSHU treibt die Erkundung neuer Möglichkeiten in der BPC-Industrie voran

Da sich die Nachfrage der Verbraucher nach Schönheitsprodukten ständig weiterentwickelt, konzentrieren sich viele BPC-Marken darauf, wie sie aufkommende Verbrauchertrends antizipieren und nutzen können, um ihr Geschäftswachstum zu steigern. Das von XIAOHONGSHU herausgegebene White Paper 2024 China Beauty Industry identifiziert elf Schlüsseltrends, die die Zukunft der Schönheitsbranche prägen werden. Zu den Trends gehören technologiebasierte Hautpflege, der neue Fokus auf Hautgesundheit, entspannter Luxus, das Aufkommen östlicher Einflüsse, Make-up-Innovationen, aufkommende Produktpopularität, schichtweise Verbesserungen, kulturelle Revitalisierung, fortschrittliche Gesichtspflege, gehobene Schönheitslösungen und Schönheitsbehandlungen für zu Hause. Die neuen Trends gewinnen auf XIAOHONGSHU an Dynamik, positionieren die Plattform als führend in der BPC-Branche und schaffen neue Möglichkeiten für Marken.

XIAOHONGSHU identifiziert vier Haupttreiber der Schönheitstransformation

"Groom & Bloom" Lifestyle Gruppe zu neuen Höhen aufsteigen

XIAOHONGSHU hat vier Hauptantriebskräfte identifiziert, die die "Groom & Bloom" lifestylegGruppe rund um Aktivitäten im Zusammenhang mit dem "Schönsein" verbessern: Selbstermächtigung, persönliches Charisma, Auftreten und sozialer Einfluss. Basierend auf diesen Säulen hat XIAOHONGSHU die Groom & Bloom Lifestyle-Suchenden in sechs Hauptgruppen segmentiert, die neue Einblicke in das zukünftige Wachstum und die Optimierung der BPC-Industrie bieten.

Selbstermächtigung | Wellness-Suchende

Für Menschen, die auf der Suche nach Wellness sind, dreht sich das Leben um die Aufrechterhaltung eines bestimmten Kurses, wobei das Bewusstsein für den engen Zusammenhang zwischen körperlicher Schönheit und allgemeinem Wohlbefinden wächst. Sie verfolgen ganzheitliche Schönheit und Wohlbefinden und betrachten Schönheit und Hautpflege nicht nur als tägliche Routine, sondern auch als ein Ritual der Selbstliebe.

Persönliches Charisma | Trendy Explorers

Trendy Explorers sind Personen, vor allem in der Anfangsphase ihres Wachstums, die gerne mit verschiedenen Looks experimentieren. Sie erforschen und entdecken ihr persönliches Potenzial und die Vielfalt ihrer Ausstrahlung , indem sie verschiedene Stile ausprobieren. Darüber hinaus lassen sie sich von der traditionellen Kultur inspirieren und zeigen ihre einzigartige orientalische Schönheit in den Szenarien von Influence of Neo-Chinese Style .

Persönliches Charisma | Zarte Prinzessin

Die Mitglieder der Gruppe der zarten Prinzessinnen sind detailorientierte Personen, die überwiegend unverheiratet und im mittleren Alter sind. Sie haben sehr spezifische Hautpflegebedürfnisse und streben einen Lebensstil an, der Exquisite Schönheitspflege und Liebe vermitteln.

Benehmen | Schönheit Novizin

Diese Gruppe, die überwiegend unverheiratet ist, konzentriert sich auf die Anpassung und das Vorankommen im Beruf, während sie sich in den ersten Phasen ihres Berufslebens zurechtfindet. Sie lernen und üben aktiv Schönheits- und Hautpflegetechniken, wobei der Schwerpunkt auf beauty learning sowie abgestimmten und geeigneten Schönheitsprodukten liegt.

Auftreten | Charismatische Elite

Die Elitegruppe konzentriert sich auf den Ausbau des persönlichen Einflusses und die Erweiterung der Karrieremöglichkeiten, während sie die Karriereleiter hinaufsteigt. Ihre primären BPC-Bedürfnisse drehen sich um angemessenes Auftreten, Stabilität, aber Offenheit für Erfahrungen sowie Ausgeglichenheit und Effizienz.

Sozialer Einfluss | Trendsetter

Trendsetter sind Personen, die aktiv neue Interessen erforschen, typischerweise kinderlos und in der Phase des beruflichen Aufstiegs. Sie suchen nach BPC-Produkten, die bahnbrechende Schönheitstechnologie, einflussreiche Ästhetik und die Kunst des Duftens vereinen.

Durch die Analyse der einzigartigen Motivationen verschiedener Nutzerdemografien ermöglichen die Top 20 Lifestyle-Gruppen von XIAOHONGSHU den Marken ein tiefes Verständnis des tatsächlichen Lebensstils und der Verbrauchereigenschaften der Konsumenten. Dieser Einblick ermöglicht eine effiziente Abstimmung von Nutzern, Bedürfnissen und Produkten. Die verschiedenen Groom- und Bloom-Gruppen treiben nicht nur neue Trends in der BPC-Branche voran, sondern bieten den Marken auch neue Marketing-Einsichten.

Von Effiziente Aussaat bis Umfassende Umstellung

XIAOHONGSHU stellt einen dreistufigen Ansatz zur Erschließung neuer Chancen im BPC-Sektor vor

Als natürlicher Nährboden für Marken beeinflusst XIAOHONGSHU maßgeblich die Kaufentscheidungen der Nutzer. Mit ihrer einzigartigen Community-Ökologie und der effektiven Seeding-Funktion ermöglicht die Plattform den BPC-Marken, unzählige Marketingmöglichkeiten zu erschließen. Um das Qualitätswachstum in der BPC-Branche zu fördern, unterstützt XIAOHONGSHU Marken bei der Optimierung ihrer Marketingbemühungen, indem es ihnen einen dreistufigen Marketingansatz bietet, der effizientes Seeding, Markenverbesserung und umfassende Konversion umfasst.

Während der Produkt-Seeding-Phase können Marken durch XIAOHONGSHUs unverwechselbare Reverse Funnel Audience Expansion schnell und tiefgreifend auf ihre Kernzielgruppe einwirken. Dieses Modell erleichtert die Ausweitung über die ursprüngliche Zielgruppe hinaus und ermöglicht es den Marken, ihr Potenzial schnell auszuschöpfen und ihre Publikumsressourcen effektiv zu verwalten.

Mit seinen authentischen und vielfältigen Inhalten ist XIAOHONGSHU zunehmend zu einer wichtigen Plattform für die Suche der Nutzer geworden. Die spezielle Markenzone dient als entscheidender Marketingknotenpunkt im Suchbereich, der die Konvertierung von Content Seeding verbessert, indem er eine tiefe Verbindung zwischen dem Zielpublikum und der Marke herstellt. Darüber hinaus zeichnet sich XIAOHONGSHUs Marketing-IP durch seine ansprechenden Themen, seine raffinierte Ästhetik, seine vielfältigen Inhalte und seine umfassende Ressourcenunterstützung aus, die Marken dabei helfen, ihr Zielpublikum schnell zu erweitern und ihre Marketingaktivitäten zu verstärken. Darüber hinaus können Marken die drei Konversionspfade von XIAOHONGSHU -on-site, off-site und offline- nutzen, um die Kaufentscheidungen der Nutzer zu beschleunigen und den Weg vom Interesse zur Transaktion zu verkürzen.

Die Teilnahme am VOGUE Business Global Beauty Summit stellt einen wichtigen Schritt in XIAOHONGSHUs Bemühungen dar, seinen Einfluss auf dem globalen BPC-Markt auszuweiten. Als führende Marketingplattform für internationale BPC-Marken, die in den chinesischen Markt eintreten, ist XIAOHONGSHU weiterhin bestrebt, mit mehr Partnern innerhalb der Branche zusammenzuarbeiten, um an der Spitze der aufkommenden Trends zu bleiben. Gemeinsam werden sie innovative Marketingstrategien erforschen und nach den Schlüsseln für qualitatives Wachstum suchen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2450832/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2453763/2__1.jpg