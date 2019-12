新报告重点介绍了特许学校有色人种领导如何营造强大的校园文化推动学生成功

华盛顿2019年12月10日 /美通社/ -- National Alliance for Public Charter Schools(美国公立特许学校全国联盟,简称"National Alliance")携手Public Impact发布了报告《Identity and Charter School Leadership: Profiles of Leaders of Color Building a Strong School Culture》(身份与特许学校领导:有色人种领袖营造强大校园文化的介绍)。这份最终报告由三部分组成,研究了有色人种领袖的经历对他们建立一个学生学习、成长和茁壮发展的校园环境的影响。

National Alliance宣传高级副总裁Amy Wilkins表示:"这份最新报告认为一个最佳的校园环境和文化不会自己出现。相反,学校领导必须有意识地采取措施,建立一个学生相信自己潜力并有信心承担必要风险的社区。而且显然,被介绍的学校领导利用特许学校(都是公立学校)提供的自主权,引进各种方案和做法,既扩大了学生对自己可以成为什么样的人的概念,又促进了包容性的校园文化。"

这些校领导因对于学校的成熟设计想法脱颖而出:

Kathleen "Kathy" Wang,马里兰州哈德利先锋山谷中文渗透特许学校(Pioneer Valley Chinese Immersion Charter School)校长,她的团队使用语言将来自不同背景和社区的学生聚集在一起,创造一个共同的基础,培养尊重和包容性。

Maurice Thomas , 威斯康星州密尔沃基的Milwaukee Excellence Charter School 创始人兼执行董事,为学生提供追随梦想的机会,通过学习代码、旅行和参加广泛的课外活动,为黑人学生实现超越社会的期望。

Public Impact政策与管理研究副总裁Daniela Doyle表示:"本报告中所介绍人物的共同思路是强大的教师关系在构建强大的校园文化中的重要性。从创造安全的空间让学生与其他学生和老师建立联系,再到设计一种旨在弥合学生之间社会经济差距的文化和课程,我们发现,两家特许学校的有色人种领导人都采用创造性的方法来营造他们认为在其他地方基本上没有的积极的校园环境。"

报告还重点介绍了这一系列中所有8位领导人的三个共同主题,这些主题都与他们作为有色人种的经历有关:

根据个人经验解决困境和创造机会。基于自己作为有色人种或来自低收入家庭的孩子的学业经历中的困境,本系列中的有色人种学校领导经常采取非传统措施来应对自己学校中同样的挑战。

重价值轻缺陷。这个系列中的许多校领导强调了学生和他们的家庭所提供的价值,而并非盯住他们的缺陷,让他们弥补或解决发现的缺陷。

提供公平的教育经验,产生公平的教学成果。在这个系列中的有色人种领导们努力工作,让学生获得与同龄人一样的教育体验 -- 一种充满艺术、体育、旅行和课外活动的经历——以及从他们的错误中吸取教训的机会。有时,他们甚至围绕低收入地区少有的主题和课程建立学校。

完整报告可在线查看,网址:https://www.publiccharters.org/our-work/publications/identity-and-charter-school-leadership-building-strong-school-culture。

与报告作者、介绍的有色人种学校领导交谈,或者了解National Alliance和Public Impact的更多信息,请联系: Shaelyn@publiccharters.org 。

National Alliance for Public Charter Schools简介

The National Alliance for Public Charter Schools是美国推动公立特许学校运动的主要国家非营利组织。我们的使命是通过培育一个强大的特许学校行业,引导公众教育实现前所未有的学术成就。欲了解更多信息,请访问 www.publiccharters.org 。

Public Impact简介

创立于1996年,Public Impact的使命是大幅改善所有学生的教育,特别是低收入学生、有色人种学生和需求没有得到满足的其他学生。欲了解更多信息,请访问www.publicimpact.com。

