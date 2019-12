新報告重點介紹了特許學校有色人種領導如何營造強大的校園文化推動學生成功

華盛頓2019年12月10日 /美通社/ -- National Alliance for Public Charter Schools(美國公立特許學校全國聯盟,簡稱「National Alliance」)攜手Public Impact發佈了報告《Identity and Charter School Leadership: Profiles of Leaders of Color Building a Strong School Culture》(身份與特許學校領導:有色人種領袖營造強大校園文化的介紹)。這份最終報告由三部分組成,研究了有色人種領袖的經歷對他們建立一個學生學習、成長和茁壯發展的校園環境的影響。

National Alliance宣傳高級副總裁Amy Wilkins表示:「這份最新報告認為一個最佳的校園環境和文化不會自己出現。相反,學校領導必須有意識地採取措施,建立一個學生相信自己潛力並有信心承擔必要風險的社區。而且顯然,被介紹的學校領導利用特許學校(都是公立學校)提供的自主權,引進各種方案和做法,既擴大了學生對自己可以成為什麼樣的人的概念,又促進了包容性的校園文化。」

這些校領導因對於學校的成熟設計想法脫穎而出:

Kathleen 「Kathy」 Wang,馬里蘭州哈德利先鋒山谷中文滲透特許學校(Pioneer Valley Chinese Immersion Charter School)校長,她的團隊使用語言將來自不同背景和社區的學生聚集在一起,創造一個共同的基礎,培養尊重和包容性。

Maurice Thomas , 威斯康辛州密爾沃基的Milwaukee Excellence Charter School 創辦人兼執行董事,為學生提供追隨夢想的機會,通過學習代碼、旅行和參加廣泛的課外活動,為黑人學生實現超越社會的期望。

Public Impact政策與管理研究副總裁Daniela Doyle表示:「本報告中所介紹人物的共同思路是強大的教師關係在構建強大的校園文化中的重要性。從創造安全的空間讓學生與其他學生和老師建立聯繫,再到設計一種旨在彌合學生之間社會經濟差距的文化和課程,我們發現,兩家特許學校的有色人種領導人都採用創造性的方法來營造他們認為在其他地方基本上沒有的積極的校園環境。」

報告還重點介紹了這一系列中所有8位領導人的三個共同主題,這些主題都與他們作為有色人種的經歷有關:

根據個人經驗解決困境和創造機會。基於自己作為有色人種或來自低收入家庭的孩子的學業經歷中的困境,本系列中的有色人種學校領導經常採取非傳統措施來應對自己學校中同樣的挑戰。

重價值輕缺陷。這個系列中的許多校領導強調了學生和他們的家庭所提供的價值,而並非盯住他們的缺陷,讓他們彌補或解決發現的缺陷。

提供公平的教育經驗,產生公平的教學成果。在這個系列中的有色人種領導們努力工作,讓學生獲得與同齡人一樣的教育體驗 -- 一種充滿藝術、體育、旅行和課外活動的經歷——以及從他們的錯誤中吸取教訓的機會。有時,他們甚至圍繞低收入地區少有的主題和課程建立學校。

完整報告可線上查看,網址:https://www.publiccharters.org/our-work/publications/identity-and-charter-school-leadership-building-strong-school-culture。

與報告作者、介紹的有色人種學校領導交談,或者瞭解National Alliance和Public Impact的更多資訊,請聯繫: Shaelyn@publiccharters.org 。

National Alliance for Public Charter Schools簡介

The National Alliance for Public Charter Schools是美國推動公立特許學校運動的主要國家非營利組織。我們的使命是通過培育一個強大的特許學校行業,引導公眾教育實現前所未有的學術成就。欲瞭解更多資訊,請瀏覽 www.publiccharters.org 。

Public Impact簡介

創立於1996年,Public Impact的使命是大幅改善所有學生的教育,特別是低收入學生、有色人種學生和需求沒有得到滿足的其他學生。欲瞭解更多資訊,請瀏覽www.publicimpact.com。

