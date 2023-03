Xinhua Silk Road : cérémonie mondiale de remise des prix de poésie et de prose en Chine orientale à la mémoire de Lao Tseu

PÉKIN, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- La cérémonie de remise des prix du concours mondial de poésie et de prose a eu lieu le 2 mars dans le comté de Guoyang (ville de Bozhou), dans la province d'Anhui en Chine orientale, berceau du sage chinois Lao Tseu.

Lao Tseu, né en 571 av. J.-C., est l'un des plus grands philosophes, penseurs, écrivains et historiens chinois anciens. Il est le fondateur du taoïsme et l'auteur du Dao de jing.

Photo taken on March 2, 2023 shows the performance of Guoyang hanqiang, a genre of traditional narrative singing from Guoyang county of Bozhou city, east China's Anhui province, at the awards ceremony. Photo taken on March 2, 2023 shows honored guests, officials present awards to prize winners.

Dans le cadre d'une série d'événements à la mémoire de Lao Tseu célébrant le 2 594e anniversaire de sa naissance, les participants ont pu assister à une cérémonie de remise des prix, à une représentation artistique, à un forum et à une excursion.

Zheng Qin, un fonctionnaire du gouvernement pour le comté de Guoyang, a déclaré lors de la cérémonie de remise des prix que d'autres poètes, écrivains et amis étaient invités à venir à Guoyang et à représenter la beauté de la nature, de l'histoire et de la population de ce comté par le biais de leurs œuvres.

« Les sages paroles Lao Tseu sont bien connues et elles inspirent et guident toujours les Chinois de nos jours. Ce voyage à Guoyang, où est né Lao Tseu, m'a apporté de nouvelles inspirations », a déclaré Ye Dan, gagnant du concours de poésie.

Au total, plus de 6 000 poèmes et plus de 300 proses ont été soumis dans le cadre du concours. Après avoir été évaluées par des juges professionnels, 28 œuvres ont été récompensées dans chaque catégorie.

Ce concours illustre bien la démarche de Guoyang en matière d'exploration de la culture Tao par Guoyang, car il a accéléré le développement de la culture Tao, augmenté la notoriété de la culture Tao et renforcé le soft power culturel de Guoyang, selon les dires de Chen Xianfa, un célèbre poète chinois.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/333132.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2029399/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2029400/2.jpg

