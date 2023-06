Xinhua Silk Road : Chongqing, dans le district chinois de Yubei, dans le sud-ouest de la Chine, s'engage à construire un nouveau pôle pour l'aviation internationale

PÉKIN, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- En bonne position pour bâtir un nouveau pôle avec un canal aérien, terrestre et maritime et une passerelle aérienne internationale, le district de Yubei, dans la municipalité de Chongquing, au sud-ouest de la Chine, a intensifié ses efforts pour faire avancer le développement de l'industrie aéroportuaire et le commerce international, promouvoir l'innovation et la construction d'un pôle aéroportuaire de classe mondiale couvrant Chengdu et Chongqing, faisant ainsi que Chongqing le quatrième pôle de développement de l'aviation civile chinoise.

The aerial photo shows a view of Yubei District in southwest China's Chongqing Municipality.

Située dans le district de Yubei, la zone de démonstration économique de l'aéroport de Chongqing a été approuvée en octobre 2016 comme l'une des deux premières zones de démonstration économique de l'aéroport national, avec une superficie totale de 147,48 kilomètres carrés.

Le district de Yubei, en tant que grande région économique et industrielle de Chongqing, est à la frontière de l'ouverture et du développement innovant et une véritable terre d'investissement à Chongqing. Depuis quelques années, guidé par la stratégie de construction d'une ville manufacturière et d'une ville intelligente, le district de Yubei s'apprête à optimiser et à améliorer son innovation afin de fournir une garantie solide aux entreprises et d'améliorer l'environnement commercial.

En outre, l'industrie manufacturière locale dans le district de Yubei a formé une gamme complète et une base solide, et les principaux indicateurs économiques tels que la valeur de la production industrielle et le PIB régional ont été classés en tête à Chongqing pendant de nombreuses années consécutives.

En 2022, les industries de l'automobile et de l'électronique dans le district de Yubei ont atteint une valeur de production respective de 109,2 milliards de yuans et de 176,4 milliards de yuans, représentant tous deux un quart de Chongqing et faisant de Yubei une importante base de fabrication automobile, de production de terminaux intelligents et d'exportation à Chongqing. Au cours de la même année, le volume total des importations et des exportations dans le district de Yubei atteignait une valeur de 192,34 milliards de yuans, et les investissements directs à l'étranger (IDE) réellement utilisés atteignaient les 281 millions de dollars américains.

