Xinhua Silk Road : Des experts se réunissent à Tianji, en Chine, pour explorer de nouvelles voies et opportunités pour l'industrie maritime internationale

BEIJING, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Lorsque l'exposition Tianjin International Shipping Industry Expo 2024 a ouvert ses portes le 10 juillet, une foule d'experts et de représentants commerciaux de plus de 400 entreprises liées au transport maritime, ports et associations industrielles du monde entier se sont réunis à Tianjin pour explorer les nouvelles voies et opportunités de l'industrie mondiale du transport maritime.

Steve Gordon, directeur mondial de Clarkson Research Services Ltd, un institut de recherche maritime de renommée mondiale, a déclaré que 85 % du commerce mondial se fait par voie maritime et que « dans de nombreux domaines de l'économie maritime, la Chine est incroyablement importante et a pris des positions de leader sur le marché mondial ».

La Chine est devenue le plus grand négociant de marchandises au monde. Selon l'Administration générale des douanes, au cours des cinq premiers mois de cette année, le commerce extérieur de marchandises de la Chine s'est élevé à 17 500 milliards de yuans (environ 2 400 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 6,3 % par rapport à l'année précédente, a déclaré Wang Shouwen, vice-ministre du commerce.

Malgré les défis sans précédent auxquels l'industrie mondiale du transport maritime a été confrontée ces dernières années, la chaîne d'approvisionnement mondiale a fait preuve d'une incroyable résilience, même lorsque la pandémie de COVID-19 a mis à l'épreuve son tissu et provoqué des perturbations généralisées, selon les experts présents à l'exposition.

« Les menaces de la mer Rouge et les perturbations du canal de Panama ont rendu nos opérations plus complexes, mais ces événements nous ont également poussés à développer des solutions plus robustes et plus flexibles », a déclaré Joseph Edward Kramek, président et président-directeur général désigné du World Shipping Council.

Soulignant l'importance de la lutte contre le changement climatique, M. Kramek a souligné que l'industrie mondiale du transport maritime devait prendre les devants et s'orienter vers des carburants sans émissions.

« Ce défi représente également une opportunité importante pour l'innovation dans les technologies vertes, l'ouverture de nouveaux marchés et la création d'une croissance durable », a ajouté M. Kramek.

Selon Zhen Hong, directeur du comité académique de l'Institut international de la marine marchande de Shanghai, pour rompre avec le modèle de développement qui se contente d'assurer le débit des ports, il faut passer à un modèle où le port est le moteur d'un développement de haute qualité de l'économie basée sur les ports.

Cet événement de quatre jours, qui constitue une plateforme internationale de coopération et d'échange visant à aider le secteur du transport maritime à s'orienter vers l'avenir, se tiendra jusqu'au 13 juillet.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/341081.html