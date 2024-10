Xinhua Silk Road : la conférence annuelle du Financial Street Forum 2024 met en évidence la coopération financière et les opportunités de développement

PÉKIN, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La conférence annuelle du Financial Street Forum 2024 s'est achevée dimanche sur le thème « Confiance - Travailler ensemble pour promouvoir l'ouverture financière, coopérer pour une stabilité et une croissance économiques partagées ».

Au cours de l'événement, les participants chinois et étrangers ont eu des discussions approfondies sur les sujets économiques et financiers d'actualité afin de renforcer la confiance mutuelle, d'approfondir la coopération gagnant-gagnant et de partager les opportunités de développement.

Photo shows the exterior scene of the venue of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 held in Beijing on October 18, 2024.

De nombreuses institutions étrangères ont exprimé leur volonté de promouvoir davantage les investissements en Chine lors de la conférence de cette année.

La Chine et l'Allemagne sont toutes deux confrontées à des défis sociaux tels que le problème du vieillissement, a déclaré Markus Kobler, directeur financier et membre du conseil d'administration de DWS Group, ajoutant que les deux pays peuvent établir un marché financier ouvert, accroître les investissements bilatéraux, renforcer la coopération en matière de gestion financière et d'actifs et développer conjointement des industries émergentes stratégiques, telles que les technologies vertes et l'automatisation des transports, afin d'obtenir des résultats gagnant-gagnant.

Weng Qiwen, directeur du Centre chinois pour la promotion du développement des PME, a indiqué que le nouveau cycle de révolution industrielle exigeait de faire coïncider l'innovation et la réforme financière.

Selon Weng, il est nécessaire de cultiver « l'esprit artisanal » du marché des capitaux et d'intégrer les capitaux à long terme dans le marché financier afin de faire progresser le développement de nouvelles forces productives de qualité.

En ce qui concerne les défis financiers actuels liés aux nouvelles technologies, aux nouvelles applications et aux nouveaux risques, Li Yang, président de la National Institution for Finance & Development, estime qu'une fonction financière correcte est la base de la prévention des risques financiers.

Selon M. Li, il convient de redoubler d'efforts pour mieux équilibrer la relation entre fonctionnalité et rentabilité, traiter la relation entre la levée de la répression financière et la prévention de la financiarisation excessive, continuer à réduire les coûts de circulation et les coûts de financement et répondre aux besoins de financement diversifiés de l'économie nationale.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342711.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2536691/Xinhua_Silk_Road.jpg