Xinhua Silk Road : La conférence annuelle du Financial Street Forum 2024 met l'accent sur l'ouverture financière de la Chine et la coopération pour la stabilité économique

BEIJING, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La conférence annuelle du Financial Street Forum 2024 a débuté vendredi à Pékin, réunissant des poids lourds de l'industrie afin d'échanger leurs idées sur l'ouverture financière et la coopération pour une stabilité économique partagée.

Photo shows the opening ceremony of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 in Beijing on October 18, 2024. (Provided by the secretariat of the organizing committee of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024)

Le forum qui se déroule du 18 au 20 octobre a pour thème « Confiance - Travailler ensemble pour promouvoir l'ouverture financière et coopérer pour une stabilité économique et une croissance partagées ». Il est organisé conjointement par le gouvernement populaire de la municipalité de Pékin, la Banque populaire de Chine (PBOC), l'Administration nationale de régulation financière (NFRA), la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC), l'Agence de presse Xinhua et l'Administration d'État des changes (SAFE).

La récente mise en œuvre d'un ensemble de politiques a renforcé la confiance du marché et a joué un rôle positif dans la promotion d'un fonctionnement économique et financier harmonieux, a déclaré Pan Gongsheng, gouverneur de la PBOC. Selon M. Pan, la banque centrale renforcera les ajustements anticycliques par le biais de politiques monétaires et macroprudentielles afin de servir un développement de haute qualité.

Li Yunze, ministre de la NFRA, a déclaré au forum que l'administration guiderait les institutions financières pour augmenter l'offre financière, optimiser l'allocation des ressources et accélérer la circulation des capitaux afin de stimuler la reprise économique de la Chine.

En ce qui concerne le marché des capitaux, Wu Qing, président de la CSRC, a déclaré que le régulateur approfondira une réforme globale de l'investissement et du financement basée sur le marché et la loi. Il affinera également les mécanismes institutionnels qui favorisent le développement de qualité des sociétés cotées en bourse et renforcent la stabilité du marché.

Étant donné qu'un environnement « bénin » favorable, créé par les institutions médiatiques, est nécessaire pour renforcer la confiance des marchés dans l'économie chinoise, l'agence de presse Xinhua ne ménagera pas ses efforts pour élargir sa couverture thématique du développement économique et être en première ligne pour orienter l'opinion publique, selon Fu Hua, président de l'agence de presse Xinhua.

La SAFE intensifiera la réforme et encouragera l'ouverture du secteur des changes selon des normes élevées. Des efforts seront déployés pour améliorer l'évaluation des politiques et la communication avec le marché, ainsi que pour renforcer les capacités de régulation et de contrôle des risques, a déclaré Zhu Hexin, administrateur de l'autorité.

Agustin Carstens, directeur général de la Banque des règlements internationaux, a déclaré par liaison vidéo que l'augmentation de la demande intérieure de la Chine profitera au monde entier, donnera un nouvel élan à l'économie mondiale et préservera la stabilité monétaire et financière internationale.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342681.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2535493/2024.jpg