Xinhua Silk Road : La conférence annuelle du Financial Street Forum inspire une grande confiance à l'égard de l'ouverture de la Chine, favorisant la coopération avec le reste du monde

PÉKIN, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La conférence annuelle du Financial Street Forum 2023 a suscité une grande confiance à l'égard de l'ouverture et de la Chine et de sa coopération avec le reste du monde, selon les experts du pays et de l'étranger qui ont participé à la conférence.

Les experts présents étaient généralement d'avis que le renforcement de l'ouverture et de la coopération dans le secteur financier est un moyen important de stimuler la mise en commun des résultats du développement économique et de favoriser une coopération avantageuse pour tous.

« La conférence de cette année, qui s'est terminée le 10 novembre, a permis de discuter de nombreux sujets inspirants entourant la coopération commerciale, économique et financière, et l'atteinte d'une prospérité commune exige que toutes les parties mettent l'accent sur la coopération à long terme », a déclaré David M. Rubenstein, cofondateur du Carlyle Group.

Dans un discours vidéo, Manuela V. Ferro, vice-présidente de la Banque mondiale pour la région Asie de l'Est et Pacifique, a souligné que la promotion de la coopération multilatérale sur les marchés financiers mondiaux et le maintien de la stabilité et de la disponibilité des capitaux et des liquidités pour soutenir l'économie réelle sont de plus en plus nécessaires à l'heure actuelle, réclamant la mise en place de mécanismes et de systèmes de gouvernance mondiaux plus stables afin de relever les défis associés à de multiples aspects et de tirer pleinement parti du rôle du capital pour créer plus d'emplois afin de relancer l'économie.

Londres est le plus grand centre de négociation de renminbis à l'étranger au monde, et la ville est prête à renforcer sa coopération et sa communication avec les institutions chinoises dans les domaines du développement durable et du financement vert grâce au Financial Street Forum sino-britannique », a déclaré Nicholas Lyons, lord-maire de la ville de Londres.

Pendant la séance de dialogue au sommet, Zhou Xiaochuan, vice-président du Forum de Boao pour l'Asie, Masaaki Shirakawa, ancien gouverneur de la banque centrale japonaise, et Christian Noyer, ancien gouverneur de la banque centrale française, ont abordé par l'intermédiaire de liens vidéo les missions et paradigmes des banques centrales et ont partagé leurs points de vue sur l'ouverture active de la Chine dans le secteur financier.

Yin Yong, maire de Pékin, a déclaré lors du discours de clôture que les propos tenus par les régulateurs financiers chinois lors de la conférence témoignaient de la ferme volonté de la Chine de s'intégrer davantage à l'économie mondiale, d'élargir progressivement l'ouverture institutionnelle dans le secteur financier et d'améliorer les échanges, les investissements transfrontaliers et la facilitation du financement.

Se penchant sur les tendances et les problèmes associés aux technologies de pointe, la conférence met une sagesse nouvellement acquise et des références utiles à la disposition de la communauté financière mondiale pour coopérer et rechercher un développement avantageux pour tous, a déclaré M. Yin Yong.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/337135.html