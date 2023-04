Xinhua Silk Road : la Fashion Week de Shenzhen illustre l'avenir innovant de l'industrie et crée une plateforme internationale intégrée

PÉKIN, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Mettant en avant l'internationalisation, la professionnalisation et la commercialisation des défilés de mode, la Fashion Week 2023 (automne/hiver) de Shenzhen lancée le 14 avril vise à promouvoir des créateurs locaux et à stimuler la vitalité unique de la mode chinoise par des moyens innovants.

Photo shows the And Showroom displayed at the 2023 Shenzhen Fashion Week (Autumn/Winter) in Shenzhen, south China's Guangdong Province.

L'événement a attiré un grand nombre de marques et de créateurs de mode internationaux, car la ville de Shenzhen, dans la province du Guangdong (sud de la Chine), a su cultiver un attrait mondial pour l'industrie grâce à des catégories de mode complètes, des collections de marques originales et des systèmes de soutien matures. Des marques d'Allemagne, d'Italie, de France et autres ont choisi de lancer des produits et d'organiser des expositions à l'occasion de la Fashion Week.

Un certain nombre de « premières fois » ont eu lieu lors de cet événement de huit jours. Trois défilés de mode présentant la haute couture, la culture chinoise et des marques internationales ont été inaugurés, ainsi que plusieurs salles d'exposition officielles, notamment la salle d'exposition Showboom, la salle d'exposition And et le laboratoire CMYK.

Les éléments culturels chinois étant largement reconnus et accueillis par l'industrie mondiale de la mode, la Fashion Week de Shenzhen met en lumière les moyens de mettre en valeur les éléments culturels nationaux au niveau international. Combinant les technologies de pointe et les expressions artistiques traditionnelles héritées du patrimoine culturel immatériel, l'événement s'engage à présenter les attributs culturels des marques de mode à travers un point de vue moderne.

Plus précisément, les créateurs de Shenzhen ont déployé de toutes nouvelles formes et rajeuni le langage de la mode afin de montrer l'intégration de la culture traditionnelle et des vêtements modernes au cours de la Fashion Week. Cela permet non seulement de promouvoir l'héritage et l'innovation de la culture chinoise d'une manière orientée vers le marché, mais aussi d'aider la ville à développer de nouveaux mécanismes de transformation des ressources culturelles.

Étant étroitement liée aux secteurs de la fabrication et des services, l'industrie de la mode nécessite des investissements intensifs en R&D de la part des créateurs afin d'injecter une forte valeur ajoutée dans ses produits. En ce sens, la Fashion Week de Shenzhen s'est concentrée sur le concept de mode écologique durable et sur l'intégration entre les différentes industries, véhiculant ainsi une perspective mondiale multidimensionnelle.

Outre la présentation des dernières tendances du secteur, la Fashion Week s'efforce également d'étendre son influence commerciale en stimulant la vitalité de la consommation. Avec des activités qui combinent de multiples fonctions telles que les commandes, les expositions et les débats d'experts, l'événement fournit non seulement une plateforme d'exposition pour les marques originales, mais aussi un canal d'accès au marché.

Lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/333807.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2062279/image.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road