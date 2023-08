Xinhua Silk Road : La tournée internationale d'exposition de la porcelaine de Dehua démarre à Pékin, pour présenter la culture de la céramique chinoise au monde entier

PÉKIN, 7 août 2023 /PRNewswire/ -- Une tournée internationale d'exposition de la porcelaine de Dehua, un type de porcelaine blanche chinoise fabriquée dans le comté de Dehua, dans la ville de Quanzhou, dans la province du Fujian à l'est de la Chine et qui a acquis une renommée mondiale sous le nom de « Blanc de Chine », a débuté à Pékin vendredi.

Photo provided by Dehua County shows a piece of Dehua white porcelain work.

Cette campagne, organisée conjointement par le gouvernement de Dehua et le Service d'information économique de Chine (CEIS), vise à améliorer la notoriété internationale de la porcelaine de Dehua, à stimuler le développement de haute qualité du secteur de la céramique de Dehua et à promouvoir les échanges culturels entre les civilisations du monde.

Lors de la cérémonie de lancement, le gouvernement de Dehua et le CEIS ont signé un accord-cadre de coopération. Selon cet accord, les deux parties organiseront une série d'expositions sur la porcelaine de Dehua dans six villes chinoises et 26 pays et régions ayant des échanges commerciaux fréquents avec Fujian au cours des cinq prochaines années, afin de renforcer les liens commerciaux et les échanges techniques et culturels entre Dehua et ses marchés cibles.

La première exposition de porcelaine de Dehua à l'étranger en 2023 se tiendra du 28 au 30 août à Francfort, en Allemagne.

En tant que centre de production de céramique en Chine, Dehua a vu la valeur de production de son industrie de la céramique atteindre 50,2 milliards de yuans en 2022, a déclaré Fang Junqin, chef du comté de Dehua, ajoutant qu'il y a plus de 4 000 entreprises de céramique à Dehua et que les produits de porcelaine fabriqués à Dehua ont été exportés vers 190 pays et régions dans le monde entier.

M. Fang a également noté que cette année, Dehua commence à mettre en œuvre un nouveau plan d'action quinquennal pour le développement de haute qualité de l'industrie de la porcelaine, visant à construire un groupe d'industries de la céramique au niveau de cent milliards d'ici 2027.

