Xinhua Silk Road: Descubre China con amigos extranjeros

Xinhua Silk Road

Dec 01, 2025, 12:05 ET

PEKÍN, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- ¿Quieres visitar China? ¿Cómo viajar con la misma comodidad que un local? ¡Aprende con esta guía! Tres residentes extranjeros de diferentes países te mostrarán los pagos móviles, el transporte y la gastronomía local. ¡Ven y descubre el atajo!

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348542.html

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2834725/40140170_1764465509_transv.mp4

