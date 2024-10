Xinhua Silk Road : lancement de la 55e foire commerciale nationale traditionnelle chinoise, Materia Medica, dans la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine

PÉKIN, 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La 55e foire commerciale nationale traditionnelle chinoise de Zhangshu, Materia Medica, a débuté le 16 octobre à Zhangshu, une ville-district de la province de Jiangxi, dans l'est de la Chine, avec la participation de plus de 1 000 entreprises pharmaceutiques et de soins de santé de tout le pays.

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a publié une norme internationale pour le Gardenia jasminoides, la première norme internationale de médecine traditionnelle chinoise (MTC) dans la province de Jiangxi.

pic

Shen Yuandong, président de l'ISO/TC249, un comité technique de l'ISO, a noté que la mise en œuvre officielle de cette norme internationale élargira encore les voies commerciales internationales de l'industrie du Gardenia jasminoides de Zhangshu, et renforcera la compétitivité du marché et l'influence internationale de l'industrie de la MTC de Zhangshu.

Pendant dix jours, sept activités seront organisées, notamment des expositions commerciales et des événements culturels.

On apprend qu'environ 14 projets d'une valeur contractuelle totale de 8,58 milliards de yuans ont été signés le jour de l'ouverture de la foire.

Ce salon, qui est l'un des événements les plus historiques et les plus importants de l'industrie de la MTC, est devenu une plate-forme importante pour les entreprises pharmaceutiques chinoises, qui peuvent y présenter leurs produits de marque, promouvoir les échanges industriels, regrouper les ressources, échanger des informations, coopérer et exploiter le marché.

Ces dernières années, Zhangshu s'est efforcé de saisir les opportunités de développement de l'industrie de la MTC et de transformer les avantages industriels en compétitivité sur le marché. À l'heure actuelle, Zhangshu compte 502 entreprises pharmaceutiques, avec une superficie totale de plantation d'herbes médicinales chinoises traditionnelles de plus de 500 000 mu (environ 33 333,33 hectares).

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342654.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534472/pic.jpg