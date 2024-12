PEKING, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der jährliche Analysebericht über den Taro-Preisindex wurde während des 2024 Entrepreneurs Boao Forum am Montag veröffentlicht, der eine wichtige Rolle bei der Integration der Taro-Industrie mit Finanzen und Technologie durch Digitalisierung spielt und die hochwertige Entwicklung der Taro-Industrie in Hezhou, der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang, weiter fördert.

Photo shows Hezhou Taro on display at the booth of the 2024 Boao Forum.

Hezhou hat sich einen industrialisierten Ansatz und eine innovative Denkweise zu eigen gemacht, um die Entwicklung des Clusters der traditionellen Taro-Industrie zu fördern und Taro zu einem neuen Wachstumsmotor zu machen, der den Verbrauchermarkt neu belebt.

„Hezhou ist nicht nur eines der größten Gebiete in China, in dem kontinuierlich Taro angebaut wird, sondern beherbergt auch wichtige Zentren der Taro-Verarbeitung, wie den Bezirk Babu und den Bezirk Pinggui. Inzwischen werden unsere Produkte weltweit exportiert", sagte Quan Changwen, Direktor des städtischen Amtes für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten in Hezhou.

Inzwischen werden in Hezhou über 170.000 mu (rund 11.333 Hektar) mit Taro bepflanzt. Die Stadt hat 31 taroverarbeitende Unternehmen mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von über 270.000 Tonnen gefördert. Mit Hilfe von Lagern in Übersee und grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattformen werden Taro-Produkte aus Hezhou in Regionen wie Südostasien, Europa und Nordamerika exportiert. Im Jahr 2023 exportierte die Stadt 1.670 Tonnen Taro im Wert von 31,5 Mio. Yuan (rund 4,32 Mio. USD).

Der Preisindex für landwirtschaftliche Erzeugnisse, der die digitale Wirtschaft mit der Land- und Forstwirtschaft verbindet, hat sich für viele Regionen zu einem starken Motor für die Vertiefung marktorientierter Wirtschaftsreformen, die Stärkung des Markeneinflusses und die Förderung einer nachhaltigen industriellen Entwicklung entwickelt. Die Veröffentlichung des Taro-Preisindexes ist ein wichtiger Impuls für die Aufwertung des industriellen Ökosystems von Hezhou, den Aufbau der Marke Hezhou Taro und die Stärkung des Einflusses auf die Preisgestaltung.

Darüber hinaus wird die Veröffentlichung des Preisindexes nicht nur multidimensionale Markteinblicke und Datenhinweise für die Taro-Industrie bieten, sondern auch die Wirkung von Hezhou Taro verstärken, da es seine Marktreichweite ausweitet, so Insider.

