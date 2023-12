Xinhua Silk Road : Le festival de collecte de glace commence à Harbin, dans le nord de la Chine

PÉKIN, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Un festival de collecte de glace a débuté jeudi à Harbin, dans le nord-est de la Chine, marquant le début de la saison de tourisme de la neige et de la glace de la « Ville de Glace ».

Workers collect ice from the Songhua River in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 7, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)

La collecte de glace est une coutume ancestrale dans la ville. Après Grande neige, ou « Da Xue », la 21e des 24 périodes solaires du calendrier lunaire chinois, qui tombe le 7 décembre cette année, les habitants de la région s'équipent d'outils et se rendent sur la rivière Songhua gelée pour ramasser des blocs de glace qui seront utilisés dans des glacières pour conserver des aliments et comme matériaux pour des sculptures de glace. Cette coutume s'est transformée en un grand festival qui attire des visiteurs du monde entier.

Zhou Jie, un habitant de Harbin, est venu à l'avance pour observer de près la collecte de glace. « Je ne m'attendais pas à ce que la collecte de glace soit aussi grandiose. C'est très intéressant », a déclaré Zhou.

Outre la collecte de glace, les touristes peuvent également déguster des plats locaux et pratiquer des sports de glace pendant le festival.

Huang Jing, un habitant qui s'y rend pour la première fois, a dégusté des boulettes chaudes sur la glace et a profité de l'ambiance du festival dans la neige et dans la glace. Huang a cordialement invité les touristes du pays à se rendre à Harbin alors que le Harbin Ice and Snow World est sur le point d'ouvrir ses portes.

Harbin inaugure chaque année la saison des glaces et de la neige avec le festival de collecte de glace. Cette année, la saison de la glace et de la neige de Harbin sera organisée en quatre sections thématiques et comprendra sept grandes séries d'activités. Avec le lancement de plus d'une centaine d'événements liés à la glace et à la neige, la ville s'est engagée à devenir une destination de renommée internationale pour le tourisme de neige et de glace.

Le tourisme de neige et de glace est en train de devenir un moteur de croissance majeur pour Harbin et la province du Heilongjiang. D'après un rapport industriel publié par le Service d'information économique de Chine, l'indice de développement du tourisme de neige et de glace du Heilongjiang s'élevait à 185,5 en 2022, soit une hausse de 9,38 % par rapport à l'année précédente, avec un taux de croissance de 65,95 % des investissements dans ce secteur.

La province s'efforcera de développer une économie de la glace et de la neige de haute qualité, en libérant le potentiel de sa dotation naturelle spéciale, a déclaré He Jing, directrice du département de la culture et du tourisme de la province du Heilongjiang.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/337600.html