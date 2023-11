Xinhua Silk Road : Le Forum 2023 de la Chine (Zhejiang) sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Afrique débute à Jinhua, dans l'est de la Chine

PÉKIN, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture du Forum 2023 de la Chine (Zhejiang) sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Afrique et du Mois de la coopération et des échanges culturels entre la Chine et l'Afrique a débuté mercredi à Jinhua, dans la province du Zheijiang, dans l'est de la Chine.

Le forum, coparrainé par l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, le Conseil chinois pour le développement du commerce international, la Fédération nationale de l'industrie et du commerce de Chine (ACFIC) et le gouvernement populaire de la province du Zhejiang, vise à approfondir davantage la coopération et les échanges économiques, commerciaux et culturels entre la Chine et l'Afrique et à promouvoir la construction d'une communauté sino-africaine d'avenir commun dans la nouvelle ère.

Au cours de la dernière décennie, la coopération pratique entre la Chine et l'Afrique a donné des résultats fructueux, selon Gao Yunlong, vice-président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CPPCC) et président de l'ACFIC.

Au cours des 20 dernières années, le partenariat Chine-Afrique a donné des résultats concrets dans les domaines de l'investissement, du commerce, de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, de l'éducation, de la culture, des échanges entre les peuples et de nombreux autres domaines, au profit des deux parties. À l'avenir, la Chine et l'Afrique doivent encore exploiter pleinement le potentiel du marché, des investissements, du commerce et des opportunités commerciales, selon Rahamtalla Mohamed Osman Elnor, représentant permanent de l'Union africaine en Chine.

Jinhua est le fer de lance de la province du Zhejiang, une puissance du commerce extérieur en Chine qui promeut la coopération et les échanges avec l'Afrique. Au cours du forum, Zhu Chonglie, chef du parti de Jinhua, a déclaré que Jinhua est disposée à accélérer la construction d'un port sec de classe mondiale et se concentrera sur des domaines clés tels que l'éducation, le talent, la recherche scientifique, le tourisme culturel, pour promouvoir davantage les relations sino-africaines.

Dans le même temps, le forum a organisé une cérémonie de signature pour 26 projets, y compris le projet d'approvisionnement en petites marchandises entre Yiwu et l'Afrique et le projet d'énergie éolienne d'Amunet en Égypte, avec une valeur totale de transaction atteignant 60,19 milliards de yuans.

En outre, certains succès marquants, notamment le Rapport sur le développement de la coopération entre la Chine et l'Afrique en matière de capacité de production (2022-2023) et l'Indice Jinhua sur le commerce Chine-Afrique ont également été publiés lors du forum.

L'événement est déjà devenu une plateforme importante pour le Zhejiang et même pour l'ensemble du pays pour échanger et coopérer avec l'Afrique.