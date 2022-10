Xinhua Silk Road : Le Musée chinois de la porcelaine bleue et blanche devient une attraction populaire

PÉKIN, 29 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le musée de Gao'an, un musée thématique situé à l'est de la Chine sur la porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan (1271-1368), devient une attraction populaire pour les citoyens de près et de loin.

Également appelé le Musée de la porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan de Gao'an, il s'agit du premier musée nommé d'après la porcelaine unique et rare de la dynastie Yuan dans le monde.

Photo provided to Xinhua shows the internal view of Gao'an Museum.

Actuellement, le musée a 19 expositions de porcelaines bleues et blanches de la dynastie Yuan, ce qui en fait le premier à l'échelle nationale et le troisième à l'échelle mondiale.

Situé dans la ville de Gao'an dans la province de Jiangxi, à l'est de la Chine, le musée est largement considéré comme un endroit agréable pour apprécier le charme des porcelaines blanches et bleues chinoises d'il y a environ 700 ans.

Généralement, les porcelaines bleues et blanches de la dynastie Yuan ont été l'un des types de porcelaine les plus recherchés par les collectionneurs au cours de la dernière décennie en raison de leur composition d'image riche et de leur rareté.

