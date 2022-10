Xinhua Silk Road: Museu de porcelana azul e branca chinesa torna-se atração popular

BEIJING, 29 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Museu Gao'an, situado na região leste da China, é um museu temático de porcelana azul e branca da Dinastia Yuan (1271-1368), que está se tornando uma atração popular para cidadãos de perto e de longe.

O museu, também chamado de "museu da porcelana azul e branca de Gao'an da Dinastia Yuan", é o primeiro do mundo a receber o nome da porcelana única e rara da Dinastia Yuan.

Foto fornecida à Xinhua mostra a vista interna do Museu Gao'an. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Atualmente, o museu conta com 19 exposições de porcelana azul e branca da Dinastia Yuan, ocupando o primeiro lugar no país e o terceiro lugar no mundo.

Localizado na cidade de Gao'an, na província de Jiangxi, no leste da China, o museu é amplamente considerado como um lugar agradável para apreciação do charme da porcelana azul e branca chinesa datada de cerca de 700 anos.

Em geral, a porcelana azul e branca da Dinastia Yuan foi um dos tipos de porcelana mais procurados por colecionadores na última década graças à composição de sua rica pintura e a sua escassez.

FONTE Xinhua Silk Road

