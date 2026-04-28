Xinhua Silk Road : le printemps de Shanghai • L'événement éphémère « Putuo Day » place le district de Putuo sous le feu des projecteurs à Milan

Pékin, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'événement éphémère •sous le thème « Printemps à Shanghai – Journée de Putuo » a été lancé récemment à Milan, deuxième ville d'Italie, pour permettre aux habitants de s'immerger dans le charme particulier du district de Putuo à Shanghai.

Sous le thème « Jardin de lumière », l'événement éphémère a mêlé l'héritage culturel de Putuo à l'esthétique artistique de Milan, transformant un kiosque à journaux compact de Largo Augusto en quatre espaces thématiques.

Photo shows a curator of the pop-up event introducing thematic exhibits to a visitor in Milan, Italy on April 25.

Ces espaces étaient respectivement centrés sur la « Lumière du développement , la « Lumière de la vitalité », la « Lumière de la chaleur » et la « Lumière de l'artisanat », qui ont tous donné lieu à une exposition raffinée et richement structurée de l'esthétique urbaine.

Dans la zone de promenade du jardin, les plantes artificielles ont recréé l'énergie des rives du ruisseau de Suzhou et les produits culturels et créatifs de la collection « Semi-marathon du ruisseau de Suzhou » ont contribué à aviver l'ambiance.

Dans la zone d'expérience interactive, la « Lumière de la chaleur » a été parfaitement incarnée par la collection de timbres, le partage de messages et les projections de films, afin de créer un espace accueillant où chaque visiteur pouvait prendre part à l'échange interculturel.

La zone dédiée au patrimoine artisanal a proposé une interprétation de la « Lumière de l'artisanat » à travers les stylos centenaires de la marque Hero, les produits tissés à partir de lamelles de bambou, etc., soulignant ainsi tout l'éclat de l'artisanat oriental.

La zone de la fenêtre d'ombre et de lumière représentait la « Lumière du développement ». Une lumière chaude passait à travers des marque-pages dorés suspendus, projetant des reflets colorés sur les murs et le sol pour faire écho aux fenêtres en verre coloré de la cathédrale de Milan.

Au cours de l'événement, les résidents locaux et les visiteurs ont pu poser pour des photos avec des marque-pages sur le thème de l'ombre et de la lumière, écrire des messages sincères sur des cartes postales et immortaliser des moments heureux à l'aide d'appareils photo instantanés.

Ils ont également eu l'occasion d'emporter des timbres commémoratifs à collectionner, de découvrir l'élégance de l'écriture orientale avec des stylos de la marque Hero et de regarder le film VR sur le semi-marathon du ruisseau Suzhou, qui renvoie vers le tronçon du ruisseau de Suzhou situé dans le district de Putuo à Shanghai, pour une découverte immersive de Putuo.

En transcendant les barrières de la langue et de la distance, cet événement éphémère a fait découvrir le charme urbain de Putuo aux habitants de Milan à travers des expériences concrètes, attrayantes et mémorables.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350373.html

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