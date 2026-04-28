Xinhua Silk Road: Das Pop-up-Event Spring Shanghai • Putuo Day rückt den Bezirk Putuo in Mailand ins Rampenlicht

Beijing, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Ein Pop-up-Event „Spring Shanghai •Putuo Day" fand kürzlich in Mailand, der zweitgrößten Stadt Italiens, statt und ermöglichte es den Einheimischen, in den unverwechselbaren Charme des Putuo-Distrikts in Shanghai einzutauchen.

Unter dem Motto „Garten des Lichts" verband die Pop-up-Veranstaltung das kulturelle Erbe von Putuo mit der künstlerischen Ästhetik Mailands und verwandelte einen kleinen Zeitungskiosk am Largo Augusto in vier thematische Räume.

Photo shows a curator of the pop-up event introducing thematic exhibits to a visitor in Milan, Italy on April 25.

Diese Räume waren jeweils auf das „Licht der Entwicklung", das „Licht der Vitalität", das „Licht der Wärme" und das „Licht der Handwerkskunst" ausgerichtet und schufen gemeinsam eine raffinierte und vielschichtige Ausstellung urbaner Ästhetik.

In der Garten-Spaziergangszone stellte künstliches Grün die Energie der Uferpromenade des Suzhou-Flusses nach, und kulturelle und kreative Produkte aus der Kollektion zum Thema „Halbmarathon Suzhou-Fluss" trugen zur lebhaften Atmosphäre bei.

In der interaktiven Erlebniszone wurde das „Licht der Wärme" durch Stempelsammeln, den Austausch von Nachrichten und Filmvorführungen verkörpert, um einen einladenden Raum zu schaffen, in dem jeder Besucher am interkulturellen Austausch teilnehmen konnte.

Die Zone zum handwerklichen Erbe interpretierte das „Licht der Handwerkskunst" anhand der jahrhundertealten Hero-Markenstifte, der aus Bambusgeflecht gefertigten Produkte usw. und hob so die Brillanz der östlichen Handwerkskunst hervor.

Die Licht-und-Schatten-Fensterzone stand für das „Licht der Entwicklung". Warmes Licht fiel durch hängende goldene Lesezeichen und warf farbenfrohe Reflexionen an Wände und Boden, die an die Buntglasfenster des Mailänder Doms erinnerten.

Während der Veranstaltung posierten Anwohner und Besucher für Fotos mit Lesezeichen zum Thema Licht und Schatten, schrieben herzliche Botschaften auf Postkarten und hielten freudige Momente mit Sofortbildkameras fest.

Außerdem sammelten sie Gedenkbriefmarken als Andenken, erlebten die Eleganz der östlichen Schriftkunst mit Stiften der Marke Hero und sahen sich den VR-Film über den Suzhou Creek-Halbmarathon an, der sich auf den Abschnitt des Suzhou Creek im Bezirk Putuo in Shanghai bezieht und eine immersive Einführung in Putuo bot.

Durch die Überwindung von Sprach- und Entfernungsbarrieren brachte die Pop-up-Veranstaltung den urbanen Charme von Putuo den Menschen in Mailand durch greifbare, fesselnde und unvergessliche Erlebnisse näher.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/350373.html

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