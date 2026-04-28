Xinhua Silk Road: El evento 'Spring Shanghai • Putuo Day' permite que el distrito de Putuo brille en Milán

Beijing, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente se inauguró en Milán, la segunda ciudad más grande de Italia, un evento efímero con el tema "Spring Shanghai • Putuo Day", que permite a los lugareños sumergirse en el encanto singular del distrito de Putuo en Shanghái.

Bajo el lema 'Jardín de Luz', este evento efímero fusionó la herencia cultural de Putuo con la estética artística de Milán, transformando un pequeño quiosco de periódicos en Largo Augusto en cuatro espacios temáticos.

Photo shows a curator of the pop-up event introducing thematic exhibits to a visitor in Milan, Italy on April 25.

Estos espacios se centraron respectivamente en la 'Luz del Desarrollo', la 'Luz de la Vitalidad', la 'Luz de la Calidez' y la 'Luz de la Artesanía', creando una exposición refinada y rica en matices de la estética urbana.

En la zona del paseo ajardinado, la vegetación artificial recreaba la energía de la ribera del arroyo Suzhou, y los productos culturales y creativos de la colección 'Media Maratón de Suzhou Creek' contribuían a crear un ambiente vibrante.

En la zona de experiencias interactivas, la "Luz de la Calidez" se plasmó a la perfección mediante la filatelia, el intercambio de mensajes y las proyecciones de películas, creando un espacio acogedor donde cada visitante podía participar en el intercambio intercultural.

La zona del patrimonio artesanal interpretó la "Luz de la Artesanía" a través de bolígrafos centenarios de la marca Hero, productos tejidos con varillas de bambú, etc., resaltando la brillantez de la artesanía oriental.

La zona de ventanas de luz y sombra representó la "Luz del Desarrollo". Una luz cálida se filtraba a través de marcapáginas dorados suspendidos, proyectando reflejos coloridos en las paredes y el suelo, evocando las vidrieras de la Catedral de Milán.

Durante el evento, residentes locales y visitantes posaron para fotos con marcapáginas con motivos de luces y sombras, escribieron mensajes emotivos en postales y capturaron momentos alegres con cámaras instantáneas.

También coleccionaron sellos conmemorativos como recuerdo, experimentaron la elegancia de la escritura oriental con bolígrafos Hero Brand y vieron un vídeo de realidad virtual sobre la Media Maratón de Suzhou Creek, en referencia al distrito de Putuo, a orillas del arroyo Suzhou en Shanghái, para una introducción inmersiva a Putuo.

Al trascender las barreras del idioma y la distancia, este evento efímero acercó el encanto urbano de Putuo a los habitantes de Milán mediante experiencias tangibles, atractivas y memorables.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350373.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2967738/photo.jpg